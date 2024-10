Nowa jednostka straży pożarnej na ul. Witosa w 2025 roku. Wmurowano akt erekcyjny [ZDJĘCIA]

W przyszłym roku zakończy się budowa siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 przy ul. Witosa w Olsztynie. Jednostka ta ma nieść pomoc mieszkańcom południowych osiedli i podolsztyńskich gmin. We wtorek wmurowano akt erekcyjny w obiekcie, który jest już pod dachem.

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Mariusz Feltynowski powiedział podczas uroczystości, że w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym jest ponad pół tysiąca jednostek zawodowej straży pożarnej i pięć tysięcy jednostek ochotniczych straży pożarnych.

— Gratuluję tej siedziby. Dziękuję za inwestycję. Jestem przekonany, że wspólnie ją dokończymy — mówił komendant Feltynowski.

Podkreślił, że jedna trzecia inwestycji realizowanych z programu modernizacji służb mundurowych w latach 2022-2025, w tym także budowa olsztyńskiej jednostki, została niedoszacowana.

— Trzeba będzie dołożyć pieniędzy, aby dokończyć te inwestycji. Apeluję do parlamentarzystów, by podjąć stosowne decyzje w tej sprawie — powiedział komendant.

Komendant miejski PSP w Olsztynie bryg. Łukasz Jasiński powiedział, że aby dokończyć prace i wyposażyć jednostkę, brakuje ok. 9 mln zł. Chodzi o prace wykończeniowe w garażu i w pomieszczeniach socjalnych. Pieniądze mają być przekazane najprawdopodobniej z kolejnych programów modernizacji służb mundurowych.

Podkreślił, że szacuje, że rocznie z jednostki nr 3 do różnych zdarzeń strażacy będą wyjeżdżać ok. tysiąca razy, zapewniając tym samym bezpieczeństwo 60 tys. mieszkańców Olsztyna w południowych osiedlach i 15 tys. mieszkańców sąsiednich gmin. Na co dzień będzie w niej pełnić służbę ośmiu strażaków, a zapewnionych ma być maksymalnie 40 etatów. Strażacy na wyposażeniu mają mieć dwa samochody gaśnicze, podnośnik, samochody ratownictwa wysokościowego i pomocnicze.

Pierwsze pomysły budowy nowej siedziby straży pożarnej w południowej części Olsztyna pojawiły się 15 lat temu. Wówczas wykonano analizy, które potwierdziły konieczność budowy dodatkowej jednostki w rozwijających się południowych osiedlach: Pieczewie i w Jarotach, a także sąsiednich gmin: Stawigudy, Purdy i Olsztynka.

Prezydent Olsztyna w 2021 r. ustanowił na czas nieokreślony prawo do użytkowania gruntem na rzecz straży pożarnej i przekazał pod budowę jednostki strażackiej działki o łącznej powierzchni 6 tys. mkw. przy ul. Witosa. W 2022 r. opracowano dokumentacje projektową za 120 tys. zł. Inwestycja została zakwalifikowana jako jedna z priorytetowych do programu modernizacji służb mundurowych w latach 2022-2025. Na jej realizację przeznaczono 11,4 mln zł.

Obecnie siedziba jednostki jest już pod dachem. Obiekt ma 1460 mkw. Jest w nim pięć stanowisk garażowych, myjnia, warsztat i nowoczesne zaplecze socjalne. Znajdą się w nim także punkt alarmowy, szatnie, umywalnie, siłownia, sala szkoleniowa, świetlica i ścianki do ćwiczeń specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego.

Źródło: PAP/sj