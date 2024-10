Bez doktoratu, ale po studiach Gender. To ona pokieruje Zachętą

Resort kultury wskazał, że do udziału w konkursie zgłosiło się 7 osób. "Komisja konkursowa wskazała na spójną, odpowiadającą na wyzwania, jakie stoją przez Zachętą koncepcję programową Agnieszki Pindery oraz ambitne plany rozwoju wzbogacone ofertą edukacyjną. Kandydatka wykazała się także dobrą znajomością środowisk twórczych oraz otwartym podejściem do problematyki będącej przedmiotem działalności Zachęty" - napisano.

Agnieszka Pindera to kurator i teoretyk sztuki. Specjalizuje się w sztuce XX i XXI wieku, szczególnie grup i kolektywów artystycznych oraz samoorganizacji artystów.

Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowych studiów Gender oraz Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2016-2023 była związana z Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie kierowała Centrum Muzeologicznym i była kuratorką wystaw, m.in.: "Pałac" Jasminy Cibic i "Peer-to-Peer. Praktyki kolektywne w nowej sztuce". Współautorka interdyscyplinarnego projektu "Awangardowe muzeum", który realizowała z Jarosławem Suchanem i który otrzymał nagrodę w kategorii projekty naukowo-badawcze w 42. Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2021. Pracowała w Muzeum Warszawy, POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego oraz Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu.

Współkuratorka wystawy Konrada Smoleńskiego w Pawilonie Polskim na 55. Międzynarodowej Wystawie Sztuki – La Biennale di Venezia, który realizowała z Danielem Muzyczukiem. Autorka książki "Patkowski. Ambasador muzyki z Marsa" (2019). Jej inne projekty wydawnicze realizowane w zespołach redaktorskich to m.in. "The 1982 Cultural Exchange Between Łódź and Los Angeles" (2024) i "Proszę mówić dalej. Historia społeczna Muzeum Sztuki w Łodzi" (2022). Agnieszka Pindera jest członkinią AICA Polska i CIMAM.



