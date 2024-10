Ponad 20 tys. zł. dla ratownictwa wodnego na Warmii i Mazurach

Nasz region obfituje w jeziora, rzeki i inne zbiorniki wodne, co czyni Warmię i Mazury jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do wypoczynku w Polsce. Niestety, ta naturalna różnorodność niesie ze sobą również wyzwania związane z bezpieczeństwem na wodach. Zapewnienie sprawnej, dobrze wyposażonej sieci ratownictwa wodnego to kluczowy element w ochronie życia i zdrowia zarówno mieszkańców, jak i licznych turystów odwiedzających te tereny. Regularne wsparcie dla służb ratowniczych umożliwia szybką reakcję w sytuacjach zagrożenia oraz zapobiega wypadkom.

Dlatego dziś (22 października) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie miało miejsce podpisanie umów na wsparcie ratownictwa wodnego. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król podpisał umowy z organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa na wodach naszego regionu.

Pierwsza umowa została zawarta ze Stowarzyszeniem Wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie, które otrzymało wsparcie w wysokości 10 tysięcy złotych. Druga umowa została podpisana z Elbląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, które uzyskało dofinansowanie w kwocie 12 tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone na wzmocnienie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na wodach oraz na zakup niezbędnego sprzętu ratunkowego.

Wojewoda podkreślił, jak ważne jest ciągłe wspieranie organizacji dbających o ratownictwo wodne, zwłaszcza w regionie obfitującym w jeziora i zbiorniki wodne. Dzięki takim działaniom można skuteczniej chronić życie i zdrowie mieszkańców oraz turystów przebywających w naszym województwie.

