Dramat na trasie: zginęli w ułamku sekundy

Na drodze wojewódzkiej doszło do poważnego wypadku z udziałem czterech pojazdów.

W piątkowe popołudnie, na trasie między Dąbrową Białostocką a Lipskiem, doszło do dramatycznego wypadku. W wyniku zderzenia czterech pojazdów, w tym dwóch samochodów osobowych, dostawczego auta i cysterny do przewozu paliwa, życie straciły dwie osoby, a dwie inne zostały ranne. Tragiczne zdarzenie miało miejsce na drodze wojewódzkiej nr 673, a informacja o wypadku dotarła do służb krótko przed godziną 17.

Na miejscu szybko zjawiły się jednostki ratunkowe, które zastały porażający widok. Cztery pojazdy, rozbite i unieruchomione, blokowały drogę. W wyniku zderzenia, w jednym z samochodów osobowych, dwie osoby zostały uwięzione we wraku. Strażacy natychmiast przystąpili do działania, starając się jak najszybciej uzyskać dostęp do poszkodowanych. Niestety, mimo błyskawicznej reakcji ratowników, lekarze przybyli na miejsce mogli jedynie stwierdzić zgon dwóch dorosłych osób.

Oprócz ofiar śmiertelnych, w wypadku ucierpiały jeszcze dwie osoby, które podróżowały drugim samochodem osobowym. Zostały one natychmiast przewiezione do szpitala, a ich stan zdrowia jest wciąż monitorowany przez lekarzy. Na szczęście, pozostałym uczestnikom zdarzenia, w tym kierowcom dostawczego pojazdu i cysterny, nic się nie stało.

Zablokowana trasa natychmiast stała się miejscem intensywnej pracy wielu służb ratunkowych. Na miejscu operowało siedem zastępów straży pożarnej, zarówno z powiatu sokólskiego, jak i augustowskiego. Droga została całkowicie zamknięta, co wprowadziło spore utrudnienia dla kierowców, jednak priorytetem było ratowanie życia i zabezpieczenie miejsca wypadku.

Przyczyny wypadku są nadal badane przez policję, jednak skala zniszczeń i liczba pojazdów biorących udział w zdarzeniu sugerują, że mogło dojść do poważnego naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.



źródło: wydarzenia.interia.pl