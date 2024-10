Metro w Krakowie? Odbyły się pierwsze rozmowy

Przewodniczący rady prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, zaproponował powołanie zespołów zadaniowych w strukturach rady. Zadaniem tematycznych zespołów będzie praca nad konkretnymi rozwiązaniami potrzebnymi do realizacji inwestycji.

Wśród najważniejszych zagadnień, które członkowie rady poruszą w najbliższym czasie, są uwarunkowania geologiczne, technologie budowy, bezpieczeństwo eksploatacji, tabor, a także zachowanie i bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego.

— Proces inwestycyjny w przypadku budowy metra jest niesłychanie skomplikowany i wielowątkowy, stąd propozycja z mojej strony wyboru specjalistów, którzy w swojej branży są najlepsi. To eksperci głównie z Krakowa, ale i z Warszawy, Gdańska, Poznania — powiedział prof. Szarata.

Obecnie plany budowy metra są na etapie oczekiwania na decyzję środowiskową. Decyzji takiej nie może jednak wydać gmina Kraków, ponieważ nieruchomości prezydenta miasta i jego zastępcy przebiegają na terenie lub w pobliżu planowanej inwestycji. W związku z tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze musi wskazać inną gminę, która wyda decyzję środowiskową.

Zgodnie z zapowiedziami władz miasta w pierwszym etapie będzie realizowany środkowy, ok. 6-kilometrowy odcinek pierwszej linii wschód–zachód, biegnący od ronda Młyńskiego do ul. Piastowskiej. W kolejnych etapach linia miałaby zostać przedłużona na wschód – w kierunku Wzgórz Krzesławickich w Nowej Hucie oraz na zachód – w okolice ul. Jasnogórskiej w Bronowicach.

Łącznie pierwsza linia ma mieć ok. 26 km długości i kosztować ok. 13 mld zł. Tabor ma kosztować ok. 1,5 mld zł.

Szacunkowy koszt realizacji 6 km pierwszego odcinka to ok. 3 mld zł, a jego finansowanie ma pochodzić z budżetu państwa, środków unijnych i budżetu miasta.

Za budową metra w Krakowie opowiedzieli się mieszkańcy w referendum w 2014 r. (55,11 proc. na tak).

