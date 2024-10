W Rynie nie ma listonoszy? Poczta Polska przeprasza

Do redakcji Gazety Olsztyńskiej zadzwoniła jedna z mieszkanek Rynu, opowiadając, że w miasteczku nie ma żadnego listonosza.

— To niedopuszczalne. Oddział poczty jest, ale listonoszy brak. Teraz, żeby dowiedzieć się, czy jest do odbioru jakiś list trzeba wybrać się na pocztę i zapytać — tłumaczy.

Niestety, to też nie rozwiązuje problemu. Nie zawsze przecież jesteśmy świadomi, że mamy jakiś list. Ryn to nieduże miasto i jak mówi nasza czytelniczka "każdy każdego zna", więc jeśli ktoś dostał informację, że jego list leży na poczcie i zdążył go odebrać to nie było wielkiego kłopotu. Robił się on dopiero wtedy, gdy nie odebrało się listu, wtedy mieszkańca gminy Ryn czekała podróż do Giżycka oddalonego o około 20 km, by tam odebrać list.

— Młodzi ludzie to podjadą i nie będzie rozmowy. A co mają zrobić starsi i ci schorowani? Tu mieszkańcy czekają na listy z ZUS-u albo z sądu. Wynajmować "taryfę" to ogromny wydatek, a list odebrać trzeba — opowiada.

Skontaktowaliśmy się z Pocztą Polską i zapytaliśmy, gdzie jest problem.

— W placówkach pocztowych Giżycko 1 oraz Ryn odnotowaliśmy ostatnio przejściowe trudności spowodowane absencją chorobową oraz wakatem na jednym ze stanowisk w zespole doręczeń — odpowiedziało nam Biuro Prasowe Poczty Polskiej.

Jak dodało, Poczta Polska podjęła niezwłocznie liczne działania w celu jak najszybszego ustabilizowania sytuacji, by mieszkańcy otrzymywali przesyłki w terminie.

— Za zaistniałe opóźnienia serdecznie przepraszamy — zakończyło.

Oprócz przeprosin są również dobre wieści. Biuro prasowe poinformowało, że została przeprowadzona rekrutacja na wolne miejsca pracy i zostały zatrudnione dwie nowe osoby, które wzmocnią zespół doręczeń.