Znamy laureatów! Najlepsze filmy 40. Warszawskiego Festiwalu Filmowego [ZDJĘCIA]

Film „Najeźdźcy” w reżyserii Teodory Any Mihai, opowieść o młodych ludziach pochodzących z Rumunii, którzy podejmują pracę w jednym z europejskich miast, zdobył Grand Prix 40. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł ufundowaną przez m.st. Warszawę.

Warszawski Festiwal Filmowy (WFF) to jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Dla wielu twórców i twórczyń stanowi trampolinę do międzynarodowego sukcesu, a dla publiczności – wyjątkową szansę, aby poznać najnowsze, ambitne produkcje z całego świata. WFF od kilkunastu lat należy do grona najbardziej prestiżowych wydarzeń filmowych (akredytowanych przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmowych), takich jak festiwale w Cannes, Wenecji czy Berlinie.

Na tegoroczny festiwal wpłynęło ponad 5 tys. zgłoszeń z całego świata. Spośród nich wybrane zostały 84 filmy pełnometrażowe i 58 krótkich metraży.

Grand Prix dla kina rumuńskiego

Bohaterami nagrodzonego na tegorocznym WFF filmu są Natalia i Ginel, którzy wyjeżdżają z rumuńskiej wioski nad Dunajem, aby podjąć pracę za granicą. Produkcja podejmuje problem braku komunikacji między Wschodem a Zachodem, poczucia pozostawania obywatelami drugiej kategorii i niewidzialnymi imigrantami.

Nagrodzeni

Podczas 40. Warszawskiego Festiwalu Filmowego nagrodę dla najlepszego reżysera zdobył niemiecki twórca Anatol Schuster za film „Chaos i cisza”, zaś nagroda za najlepszy scenariusz w konkursie międzynarodowym przypadła Liinie Trishkinie-Vanhatalo za „Lwicę”. W kategorii filmów dokumentalnych bezkonkurencyjny okazał się „Korespondent wojenny” (reż. Benjamin Tučeka, David Čálek). Nagrodę w kategorii Crème de la Crème otrzymał „Czarny pies” (reż. Guan Hu).

W drodze do Oscara

W tym roku jednymi z najważniejszych nagród były wyróżnienia przyznawane w kategorii filmów krótkometrażowych. Zdobywcy czterech z nich mogą ubiegać się o Oscara. Konkurs ten jest bowiem uznawany przez Amerykańską Akademię Filmową i został umieszczony na listach na stronie www.oscars.org. Oskarową szansę i Short Grand Prix otrzymał film „Serwis” w reż. Michała Edelmana. Najlepszym aktorskim filmem krótkometrażowym okazał się „To, co pozostaje” (reż. Andrei Redinciuc), najlepszym animowanym filmem krótkometrażowym wybrano „Mautini” (reż. Tabarak Allah Abbas), zaś „Biegnij Monia, biegnij” w reżyserii Karoliny Biesiackiej to najlepszy dokumentalny film krótkometrażowy.

Szczegółowa lista zwycięzców i wyróżnionych oraz opisy filmów znajdują się na stronie Warszawskiego Festiwalu Filmowego.



źródło: red., PAP, UM Warszawa

bm