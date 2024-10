Jak rozpoznać i leczyć boreliozę u psa?

Borelioza u psa - objawy

U wielu osób panuje przekonanie, że jeśli po ukąszeniu przez kleszcza w ciągu kilku dni nie ujrzy się charakterystycznego rumienia, można spać spokojnie. Takie podejście niestety może skutkować ciężkim przebiegiem choroby, zwłaszcza u czworonogów, u których objaw ten w przebiegu boreliozy praktycznie nie występuje. W rzeczywistości pierwsze objawy boreliozy u psa są zgoła inne. Jest to choroba bardzo trudna do rozpoznania, ponieważ u większości zwierząt przyjmuje charakter subkliniczny, przez co do rozpoznania często dochodzi nawet kilka miesięcy od zarażenia.

Borelioza u psa objawia się między innymi apatią, brakiem apetytu, ale również gorączką, obrzękiem stawów czy kulawizną. Można zaobserwować problemy z poruszaniem się oraz powiększone węzły chłonne. Choroba często ma tendencję do nawracania - objawy ustępują na kilka dni, a następnie powracają. U niektórych psów do symptomów choroby dochodzą również problemy z nerkami, napady drgawkowe czy zmiany psychiczne.

Leczenie boreliozy u psa

Rozpoznanie boreliozy u psów przebiega na podstawie badań krwi i szczegółowego wywiadu klinicznego. Ze względu na specyfikę inkubacji choroby często diagnoza na podstawie szybkich testów jest możliwa dopiero kilka tygodni po zarażeniu, gdy pies wytworzy przeciwciała.

Leczenie boreliozy u psów opiera się przede wszystkim na antybiotykoterapii oraz wprowadzeniu leczenia objawowego, w zależności od objawów, z jakimi zmaga się zwierzę. Jest to choroba, której nie można całkowicie wyleczyć, ponieważ krętki Borrelia mogą na zawsze pozostać w organizmie zwierzęcia, regularnie powodując nawroty.