Rafał Trzaskowski ogłasza powstanie grupy roboczej, która ma przywrócić samorządom prawo do montowania fotoradarów

Podczas piątkowej konferencji prasowej prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ujawnił, że przeprowadził rozmowy z ministrem infrastruktury, Dariuszem Klimczakiem, dotyczące wprowadzenia fotoradarów w miastach. Prezydent zapowiedział, że prace grupy rozpoczną się jeszcze w październiku. „

Inicjatywa dotycząca zwiększenia liczby fotoradarów w miastach wiąże się z tragicznym wypadkiem, który miał miejsce na Trasie Łazienkowskiej w połowie września. W odpowiedzi na ten incydent Trzaskowski zadeklarował, że we współpracy z odpowiednimi ministerstwami i samorządami Warszawa opracuje projekt ustawy, który umożliwi lokalnym władzom samodzielne umieszczanie fotoradarów na drogach.

Ministerstwo Infrastruktury, odpowiadając na prośbę PAP o komentarz, stwierdziło, że fotoradary powinny pozostawać w gestii instytucji państwowych.

Dodała, że ministerstwo jest otwarte na współpracę z samorządami w zakresie umieszczania stacjonarnych urządzeń w szczególnie niebezpiecznych lokalizacjach, wskazanych przez lokalne władze.

Zaznaczyła również, że obecnie takie urządzenia są instalowane na drogach lokalnych, a samorządy mogą zawierać porozumienia z GITD dotyczące podziału kosztów ich montażu.

Strażom miejskim odebrano prawo do przeprowadzania kontroli fotoradarowej z dniem 1 stycznia 2016 roku, co było skutkiem raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wskazano w nim, że wykorzystywanie fotoradarów przez strażników miejskich nie zawsze miało na celu bezpieczeństwo na drogach, lecz często związane było z chęcią zwiększenia wpływów do budżetu gminy. Jako przykład podano sytuację w Białym Borze, gdzie przenośne fotoradary generowały dochody rzędu 3 milionów złotych rocznie, co stanowiło niemal 10% lokalnego budżetu.

