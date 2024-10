Polska na rozdrożu: Wyzwania dla demokracji, bezpieczeństwa narodowego i przyszłości partii rządzącej

W wywiadzie z "Gazetą Polską" Mariusz Błaszczak omówił aktualny stan polskiej demokracji, wskazując na poważne zagrożenia i porównując je do historycznych problemów Rzeczypospolitej, zaznaczając jednak, że obecnie istnieją polityczne i medialne ruchy, które walczą o suwerenność Polski.

Podkreślił, że konieczne jest odnowienie społecznego kontraktu, na mocy którego Polacy muszą ponownie stworzyć fundamenty państwa, co sugeruje poprzez krytykę obecnych władz. Odnosi się do ostatnich wydarzeń w PiS, w tym kongresu partii, jako do momentu przegrupowania sił, które ma na celu wzmocnienie jedności ugrupowania oraz integrację z innymi partiami, co ma zwiększyć ich wpływy w nadchodzących wyborach.

W kwestii lokalnych struktur PiS, Błaszczak zauważa, że istnieją pewne niedociągnięcia i że planowane są zmiany w organizacji partyjnej. W rozmowie akcentuje też, że partia jest otwarta na współpracę z innymi środowiskami, które podzielają jej wizje dotyczące przyszłości Polski.

Dyskutując o "rozliczeniu" rządów Donalda Tuska, Błaszczak przedstawia strategię PiS jako odpowiedź na działania poprzednich rządów, zapowiadając uruchomienie inicjatywy zbierania zgłoszeń od obywateli oraz składania zawiadomień do prokuratury.

Omawia również wyzwania, przed którymi stoi polska armia i bezpieczeństwo narodowe, krytykując decyzje obecnego rządu dotyczące militariów, a także zwracając uwagę na strategię energetyczną USA i wpływ Niemiec na Polskę.

Na zakończenie, Błaszczak odnosi się do sytuacji w polskiej służbie zdrowia, wskazując na problemy finansowe, które pojawiły się po zmianie władzy i konieczność skoncentrowania się na bezpieczeństwie obywateli w tym obszarze.

Źródło: Gazeta Polska

sj