Amerykańska Odyseja: 72 godzinna podróż z San Francisco do Nowego Jorku

Mimo że pociąg nie jest oczywistym wyborem kiedy myślimy o podróży przez Stany Zjednoczone, trasa z San Francisco do Nowego Jorku oferuje wrażenia, których nie doświadczymy nigdy wybierając samolot. Co więcej jest to jedna z najtańszych podróży długodystansowych na świecie.

Podróż koleją z San Francisco do Nowego Jorku jest marzeniem wielu podróżników, a przemierzanie tego ogromnego fascynującego kraju pociągiem to jedno z najbardziej ekscytujących doświadczeń podróżniczych jakie można sobie wyobrazić. Taka wyprawa to nie tylko jednak przemieszczanie się z jednego krańca Stanów Zjednoczonych na drugi, ale również okazja, żeby zanurzyć się w wyjątkowym kalejdoskopie amerykańskich krajobrazów, ukazujących różnorodność i bogactwo przyrody oraz kultury kraju, którego rozmiary budzą podziw i respekt. Trasa z San Francisco do Nowego Jorku, obsługiwana przez Amtrak, jest jedną z najdłuższych, a jednocześnie najpiękniejszych tras kolejowych w USA, a jej przemierzenie zajmuje aż 72 godziny. Chociaż nie ma bezpośredniego pociągu, który łączy oba te miasta, przesiadka w Chicago dodaje podróży dodatkowego uroku i oferuje możliwość zwiedzenia Wietrznego Miasta.

Przystanek pierwszy: Kalifornia



Podróż rozpoczyna się na stacji Emeryville w Kalifornii, oddalonej o kilka kilometrów od San Francisco i zaledwie kilka minut od wybrzeża Oceanu Spokojnego. Z tego miejsca wyrusza pociąg o nazwie California Zephyr, który zabiera pasażerów przez pasmo górskie Sierra Nevada, majestatyczne Góry Skaliste, a także równiny Nebraski i Kolorado. Podczas tej części podróży, która trwa około 51-52 godzin, pociąg mija takie miasta jak Sacramento, Reno, Salt Lake City, Denver i Omaha.

Początkowe widoki to zielone, nadmorskie doliny oraz imponujące Kalifornijskie miasta, które stopniowo ustępują miejsca surowym, skalistym szczytom Sierra Nevady. Opuszczając Sierrę, sceneria zaczyna powoli przechodzić w pustynne tereny Nevady. Tu pojawiają się olbrzymie, otwarte przestrzenie przez które rozciągają się piaszczyste równiny, gdzie każdy kilometr niesie ze sobą poczucie bezkresu i wolności. Z okien pociągu widać niemal niezmącone pustkowia, gdzie jedynymi oznakami życia są czasem przejeżdżające daleko ciężarówki lub samotne rancza.

Jednym z najpiękniejszych odcinków trasy jest przejazd przez Góry Skaliste w stanie Kolorado. Krajobrazy, jakie oferuje ten etap podróży, to piękne lasy iglaste, górskie rzeki o krystalicznie czystej wodzie, gigantyczne formacje skalne, które powstały miliony lat temu czy monumentalne góry pokryte białym puchem.

Po opuszczeniu Kolorado, krajobraz za oknem pociągu zmienia się w rozciągające się niemal w nieskończoność Wielkie Równiny, mogące niektórym przywodzić na myśl sceny z westernu – bezgraniczne przestrzenie, gdzie czas wydaje się zwalniać, a natura dominuje nad człowiekiem. Ta część trasy jest mniej dynamiczna, ale to właśnie tutaj pasażerowie mogą naprawdę poczuć ogrom Stanów Zjednoczonych. Równiny stanów Nebraska i Iowa to rozległe pola uprawne i małe, sielskie miasteczka, które przypominają o prostocie życia w centralnej części kraju.

Przystanek drugi: Przesiadka w Chicago

Przesiadka w Chicago to moment, w którym podróż nabiera nowej energii, przypominając, że Stany Zjednoczone to nie tylko kraj dzikiej natury i rozległych przestrzeni, ale też tętniących życiem, pełnych historii miast. Czas spędzony w Chicago warto wykorzystać na zwiedzanie miasta. Można odwiedzić na przykład Art Institute of Chicago – jedno z najstarszych muzeów sztuki w USA czy udać się na Navy Pier, popularny kilometrowy pomost z barami, restauracjami i 60-metrowym diabelskim młynem. Miłośnicy kulinariów powinni spróbować pizzy z patelni, z której słyną lokalne restauracje.

Po przesiadce w Chicago czeka nas kolejny, już ostatni, etap podróży, tym razem w pociągu zwanym Lake Shore Limited, który kursuje trasą prowadzącą wzdłuż brzegów jeziora Michigan, a później przez górski region Appalachów. Wschodnie wybrzeże USA jest znane z malowniczych jezior, lasów, rzek i wzgórz. To bardziej subtelna, romantyczna część trasy. Podróż pociągiem Lake Shore Limited to także okazja do zobaczenia Wielkich Jezior oraz legendarnego Kanału Erie.



Spektakularny finał: Nowy Jork

Podróż kończy się na Penn Station w Nowym Jorku, jednej z najbardziej ruchliwych stacji kolejowych na świecie, zlokalizowanej w samym sercu Manhattanu. Tu naturalnie krajobraz zmienia się diametralnie – zamiast natury pasażerowie zanurzają się w gwarze wielkiej metropolii. Jednak nawet w tym momencie podróż koleją oferuje coś wyjątkowego – widok na Nowy Jork, który stopniowo odsłania swoje najbardziej charakterystyczne wieżowce, mosty i ulice. Jak w finałowej scenie filmu, gdzie bohater dociera do celu, pasażerowie mają poczucie spełnienia, podziwiając to, co oferuje miasto, które nigdy nie śpi. Nowy Jork oferuje niekończące się możliwości zwiedzania, od spaceru po Central Park, przez wizytę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MoMA), po niezapomniane widoki na miasto z tarasu widokowego One World Observatory.

Koszty i komfort: opcje dla każdego

Ta epicka podróż, mierząca blisko 3000 mil, czyli prawie 5000 kilometrów, jest dostępna już za zaledwie 236 USD, co czyni ją jedną z najtańszych długodystansowych podróży na świecie. Choć najtańsza opcja to podróż w jedna stronę z miejscami siedzącymi w klasie ekonomicznej, Amtrak oferuje również bardziej komfortowe rozwiązania, takie jak przedziały sypialne, które zapewniają większą wygodę i prywatność podczas tej wielodniowej podróży. Pasażerowie wybierający droższą opcję będą mogli skorzystać nie tylko z wygodnych łóżek, ale także z darmowych posiłków w restauracji, co zapewne nada podróży odrobinę smaku luksusu. Dla większych grup podróżujących razem dostępne są większe apartamenty sypialne, które mogą pomieścić do sześciu osób.

Powolne tempo, ekspresowe wrażenia

USA to mozaika krajobrazów, którą trudno w pełni docenić, z okna samolotu. Podróż pociągiem pozwala na prawdziwe zanurzenie się w zmieniające się scenerie, gdzie każdy stan, każdy region odkrywa nowe aspekty piękna tego kraju. To, co z lotu ptaka wydaje się tylko małym fragmentem, z poziomu torów kolejowych staje się fascynującym światem pełnym różnorodności.

Choć jest to niewątpliwie czasochłonny sposób na przemieszczanie się przez kontynent, oferuje on coś, czego trudno doświadczyć podczas lotu samolotem – przyzwolenie na zwolnienie szalonego tempa, którym większość z nas obecnie żyje. Podróż trwająca 72 godziny nie pozwoli na żaden pośpiech czy stres, ale zachęci do rozmów czy pozwoli nadrobić zaległości w lekturze. Dla tych, którzy cenią sobie takie doświadczenia, podróż Amtrak przez serce Ameryki może okazać się niezapomnianą przygodą.