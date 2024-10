Santander Bank Polska zaprasza na cykl podcastów „Z nową energią o finansach”

W podcastowej serii „Z nową energią o finansach” przedstawiciele świata biznesu i nauki wraz z ekspertami Santander Bank Polska będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem dotyczącymi tego, jak finansować i zarządzać zrównoważoną transformacją w kluczowych branżach odpowiedzialnych za emisyjność w Polsce. W trakcie 8 odcinków serii eksperci będą rozmawiać również o tym, jak zdekarbonizować biznes i zarobić na jego zrównoważonej transformacji. Goście zaproszeni do podcastu podejmą tematy dotyczące m.in. neutralności emisyjnej Polski do 2050 roku, cen energii, termomodernizacji budynków, elektromobilności, greentechu, liczenia śladu węglowego czy przyszłości ubezpieczeń w świetle zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych.

— Zachodząca transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju, poza wymiarem istniejących zobowiązań prawnych na poziomie kraju, to dla naszych klientów przede wszystkim ogromna szansa na postęp technologii, niższe koszty oraz dostęp do nowych rynków i źródeł finansowania. Poprzez te podcasty chcemy wskazać przedsiębiorcom, na jakim jej etapie znajdują się kluczowe branże, a także jakiego wsparcia i narzędzi mogą oczekiwać — mówi Bartosz Ziółek, Head of Digital Solutions w Santander Bank Polska.

Podcasty są częścią działań edukacyjnych związanych z realizacją strategii biznesowej Santander Bank Polska na lata 2024-2026. Jednym z jej trzech filarów jest agenda ESG, która obejmuje aktywności i rozwiązania skupiające się m.in. na zrównoważonym rozwoju i wspieraniu gospodarki w przejściu na rozwiązania niskoemisyjne.

W praktyce kwestie środowiska naturalnego i klimatu są przez bank uwzględniane m.in. w procesie tworzenia produktów i usług oraz przy analizie kredytowej klientów biznesowych. Oprócz zrównoważonych produktów bank oferuje także kompleksowe doradztwo, aby pomóc klientom w przejściu na niskoemisyjny model biznesu.

— Od 2022 roku na podstawie Taksonomii UE i innych międzynarodowych standardów stosujemy w banku autorski system oceny i klasyfikacji zrównoważonego finansowania. Określa on, które produkty finansowe mogą wesprzeć projekty społeczne oraz te, których celem jest zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne. Nasi klienci mogą także skorzystać z konkretnych produktów, m.in. kredytów na odnawialne źródła energii czy zielonych obligacji. W efekcie w zeszłym roku udzieliliśmy zrównoważonego finansowania na kwotę 7671 mln zł, co oznacza wzrost o 145% rok do roku. Wspieranie klientów w zrównoważonej transformacji jest jednym z priorytetów naszego banku, bo to jedno z kluczowych narzędzi budowania ich przewag konkurencyjnych i rozwoju biznesu — dodaje Tycjan Bielecki, dyrektor zarządzający obszarem ESG i ekosystemów rozwiązań dla domu w Santander Bank Polska.

Seria „Z nową energią o finansach” realizowana jest wspólnie z RASP. Składa się z 8 podcastowych rozmów prowadzonych przez Magdalenę Krukowską, dziennikarkę Forbes Polska. Odcinki będą publikowane co tydzień na największych platformach streamingowych, w tym m.in. Spotify, Apple Podcast, Onet Audio oraz w serwisach BusinessInsider.com.pl i Forbes.pl.

Pierwszy odcinek dostępny jest już dziś pod linkiem: https://businessinsider.com.pl/z-nowa-energia-o-finansach

Źródło informacji: Santander Bank Polska