Wartościowe lektury na 40. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Już tylko kilkadziesiąt godzin pozostało do rozpoczęcia centralnych obchodów czterdziestej rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Zanim jednak tysiące ludzi przybędą na warszawski Żoliborz, by przy kościele św. Stanisława Kostki modlić się nad grobem kapłana-męczennika, a jeszcze liczniejsi będą śledzić te wydarzenia na ekranach telewizyjnych czy komputerowych, warto sięgnąć po kilka książkowych publikacji opowiadających o życiu księdza, a także o tragicznych wydarzeniach z października 1984 roku.

O krótką rekomendację wartościowych książek, po które warto sięgnąć z racji czterdziestej rocznicy śmierci błogosławionego kapłana, poprosiliśmy Pawła Kęskę, który pracuje na co dzień w Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki.

Pierwszy z tytułów to zbiór kazań, które zamordowany kapłan głosił wiernym z ambon przy różnych okazjach. - W książce "O miłości, za którą tęskni świat. Rękopisy księdza Jerzego Popiełuszki" zebrane są teksty, które można odnaleźć także w wielkim zbiorze pod tytułem "Zawsze głosiłem prawdę". Jednak tym razem Wydawnictwu Rafael chodziło o to, by opublikować takie zwyczajne kazania księdza Jerzego, które nie są potężnym dziełem dotyczącym mszy za Ojczyznę. Układ tych zwyczajnych kazań jest taki jak roku liturgicznego - od Adwentu aż do Wszystkich Świętych. Udało się znaleźć bardzo wiele tekstów księdza Jerzego z różnych okresów - są kazania wielkopostne, z Uroczystości Bożego Ciała, ze świąt maryjnych, ze święta Józefa Robotnika, ze święta 11 listopada i wiele innych z - powiedzmy - zwykłych mszy - przyznał współautor opracowania.

Paweł Kęska jest za to autorem kolejnej książki, po którą warto sięgnąć w najbliższych dniach. - W kościołach archidiecezji warszawskiej można było w maju, podczas nabożeństw maryjnych, wysłuchać krótkich rozważań dotyczących księdza Jerzego. To takie krótkie, reportażowe opisy jego życia. Te teksty poszerzone i nieco uzupełnione o wywiady z księdzem Popiełuszką, o niektóre jego homilie, o świadectwa świadków jego życia, ukazały się w książce "37 scen z życia ks. Jerzego Popiełuszki". Wydała ją Stacja7 i tam w takiej skrótowej drobnej formie, można się życiem księdza Jerzego inspirować. Dodane zostały także elementy modlitewne, by można było także pomyśleć o samym sobie, w perspektywie opisanych w książce historii - wyjaśnił twórca.

Kolejne tytuły prezentują zaś różne spojrzenia na życie księdza Jerzego - jedno bardzo tragiczne, a drugie wskazujące na relacje nawiązywane przez kapłana z bardzo wieloma ludźmi.

- Kolejna ciekawa książka to jest świadectwo lekarza, który pewnego wieczoru na początku listopada 1984 roku, będąc patomorfologiem, otrzymał telefon, że ma stawić się następnego dnia w Instytucie Medycyny Sądowej w Białymstoku. Okazało się, że wykonywał wówczas sekcję zwłok księdza Jerzego Popiełuszki. I jako człowiek głęboko wierzący starał się zrozumieć to, co się stało. A po czterdziestu latach, zwolniony z tajemnicy medycznej, opisuje tamten czas oraz swoje doświadczenia. Książka "Ze szczególnym okrucieństwem" to kolejny tytuł, który z racji czterdziestej rocznicy śmierci księdza Jerzego warto przeczytać - podkreślił Paweł Kęska.

- I jeszcze jedna ważna książka Katarzyny Jóźwik. Moim zdaniem to pierwsza naukowa publikacja dotycząca księdza Jerzego, w której autorka pokusiła się o analizy - historyczne i naukowe - dotyczące jego relacji z różnymi środowiskami. To praca oparta na bardzo intensywnej kwerendzie dokumentalnej. Tytuł tej książki to "Po prostu jestem z tymi ludźmi. Analiza sieci kontaktów ks. Jerzego Popiełuszki w latach 1980-1984" i została wydana przez Instytut Pileckiego - zakończył manager Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko został porwany przez funkcjonariuszy komunistycznej Służby Bezpieczeństwa 19 października 1984 roku, a następnie brutalnie skatowany i zamordowany przez oprawców. Jego ciało zostało wyłowione - po jedenastu dniach poszukiwań - z zalewu na Wiśle koło Włocławka. Uroczysty pogrzeb kapłana męczennika odbył się 3 listopada 1984 roku i szacuje się, że uczestniczyło w nim około miliona ludzi.

Niespełna dwadzieścia sześć lat od męczeńskiej śmierci odbyła się beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki, który został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego w niedzielę 6 czerwca 2010 roku podczas uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Piotr Wojtowicz