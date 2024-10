Nagły zwrot w pogodzie? Są najnowsze prognozy

Polska wciąż pozostaje w zasięgu wyżu znad wschodniej Europy, w czwartek obejmie on cały kraj. Konsekwencją wyżu jest napływ do kraju coraz cieplejszego powietrza pochodzenia polarnego morskiego, na krańcach zachodnich z domieszką powietrza zwrotnikowego.

Po południu w czwartek będzie słonecznie i bezchmurnie, choć miejscami pojawi się małe zachmurzenie. Temperatura na wschodzie kraju wyniesie około 11 st. C, w centralnej Polsce 15 st. C, a najcieplej będzie na zachodzie, gdzie temperatura maksymalna osiągnie nawet 18 stopni.

Wiatr będzie wiać z południowego wschodu i z południa. Na wschodzie będzie słaby, nad resztą kraju pojawi się wiatr umiarkowany. Okresami wiatr będzie porywisty i silny na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich, jego prędkość w porywach osiągnie 55 km/h, w rejonach podgórskich Sudetów miejscami do 90 km/h, a wysoko w Sudetach jego prędkość wyniesie nawet 130 km/h.

Z czwartku na piątek noc będzie bezchmurna lub z małym zachmurzeniem, jedynie na północnym zachodzie chwilami zachmurzenie będzie umiarkowane. Na wschodzie lokalnie pojawią się silne zamglenia, w dolinach Karpackich mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna tej nocy osiągnie od 0 st. C na wschodzie kraju, około 4 st. C w centrum, do 11 st. C lokalnie w zachodniej Polsce.

Wiać będzie z południa i południowego wschodu, przeważnie będzie to wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w pasie nadmorskim oraz w rejonach podgórskich Sudetów dość silny. Na przeważającym obszarze kraju, jego prędkość w porywach nie przekroczy 60 km/h, choć wysoko w Sudetach prędkość wiatru osiągnie nawet 120 km/h.

W piątek w niemal całej Polsce będzie słonecznie, jedynie na północnym zachodzie kraju synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i nie przewidują opadów deszczu, a w Dolinach Karpackich mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do około 300 m.

Temperatura maksymalna w piątek wyniesie od 12 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich, około 15 stopni w centralnej Polsce i do 18 stopni na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z południowego wschodu i z południa. Lokalnie wiatr może być porywisty, w rejonach podgórskich Sudetów wiatr będzie dość silny. Prędkość wiatru w porywach osiągnie 85 km/h, a wysoko w Sudetach jego prędkość sięgnie nawet 100 km/h.

Noc z piątku na sobotę będzie pogodna. Temperatura minimalna tej nocy wyniesie od -1 st. C na wschodzie, do -3 st. C lokalnie, przez około 4 st. C w centrum, do 9 st. C miejscami na zachodzie. Wiatr będzie z południowego wschodu i z południa, będzie to wiatr słaby i umiarkowany, choć nad morzem lokalnie będzie dość silny. W zachodniej Polsce jego porywy osiągną prędkość do 55 km/h, a wysoko w Sudetach jego prędkość wyniesie nawet 90 km/h. (PAP)