Perły Muzyki Rozrywkowej” – niezwykłe widowisko już w poniedziałek w olsztyńskiej filharmonii!

Kto nie zna takich utworów jak Pogoda Ducha, Gorzko mi, I will always love you, Już nie zapomnisz mnie, Nie dokazuj miła, nie dokazuj, Bella bella donna, Mexicana, Quandoquando, czy wiele innych z muzyki polskiej i światowej. Przeboje będące już klasyką swego gatunku, łączą pokolenia, bawią zarówno młodzież jak i seniorów, niosą ważne przesłanie o nadziei i miłości, dodają skrzydeł na niełatwą codzienność i pozwalają na chwilę wytchnienia od obowiązków i pracy.

Koncert poprowadzi znany i lubiany szerszej publiczności redaktor i konferansjer Łukasz Lech, który jest też autorem widowiska.

Wśród artystów wykonawców Perły, których nie trzeba przedstawiać:

Grażyna Brodzińska – niekwestionowana gwiazda sceny muzycznej,

Jacek Wójcicki – znakomity aktor łączący w repertuarze muzykę klasyczną i rozrywkową,

Dariusz Kordek – śpiewający aktor o urzekającej barwie głosu,

Anna Sokołowska-Alabrudzińska – wspaniała, pełna energii wokalistka.

Ogółem – mistrzowie wykonawstwa wokalnego. Wokalistom towarzyszy znakomita Orkiestra Musicalove pod kierownictwem Macieja Niecia.

Czas trwania koncertu: 1h30m

Zapraszamy w tę wspólną muzyczną podróż!

Kiedy? Poniedziałek, 21października g. 18:30

Gdzie? OLSZTYN - Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Głowackiego 1