Perły Muzyki Rozrywkowej – niezwykłe widowisko w poniedziałek w olsztyńskiej Filharmonii!

Grażyna Brodzińska, Jacek Wójcicki, Dariusz Kordek i inne gwiazdy wykonają takie wspaniałe utwory jak Pogoda ducha, I will always love you, Już nie zapomnisz mnie, Nie dokazuj miła, nie dokazuj, Bella bella donna, Mexicana, Quandoquando i inne przeboje. Zapraszamy do zakupu biletów: https://bil.et/koncertolsztyn/