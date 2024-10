Inżynierowie na lodzie? We wrześniu najmniej ofert pracy dla umysłów ścisłych

Najmniej ofert pracy we wrześniu br. było dla osób z wykształceniem ścisłym; to szósty miesiąc z rzędu, w którym ich liczba spadła - wynika z Barometru Ofert Pracy. Najwięcej wakatów mieli natomiast pracodawcy w sektorze usług oraz oferujący pracę fizyczną.

We wrześniu br. Barometr Ofert Pracy (BOP) wzrósł do 264 pkt. z 260,4 pkt. w sierpniu br., podczas gdy we wrześniu 2023 r. wynosił 282,5 pkt. Autorzy indeksy zwrócili uwagę, że był to już czwarty z rzędu oraz największy od kwietnia wzrost. W całym 2024 roku, z wyjątkiem maja, wakatów przybywało, choć powoli; tegoroczny wzrost przyczynił się do odbudowy liczby wakatów do poziomu z pierwszej połowy 2021 r. - dodano.

Według danych BOP wzrost liczby wakatów napędzają pracodawcy z sektora usług oraz oferujący pracę fizyczną. We wrześniu - jak podano - liczba ofert pracy związanych z pracą fizyczną osiągnęła nowe historyczne maksimum. W sektorze usług liczba wakatów rośnie od siedmiu miesięcy, stopniowo zbliżając się do poziomu poprzedniego szczytu z kwietnia 2022 r.

Od marca rośnie też liczba ogłoszeń skierowanych do osób z wykształceniem w naukach społecznych. Z powodu znaczących wcześniejszych spadków, liczba ofert pracy w porównaniu z latami ubiegłymi utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, bliskim wartościom z 2020 r. - zaznaczyli autorzy raportu.

Zwrócili uwagę, że spada liczba ofert pracy wymagających wykształcenia w naukach ścisłych; wrzesień był szóstym miesiącem z rzędu, w którym spadła.

Relatywnie najwięcej nowych ogłoszeń o pracę ukazało się w województwach: podlaskim, wielkopolskim oraz warmińsko-mazurskim, a największy spadek w woj.: lubuskim, świętokrzyskim oraz zachodniopomorskim.

Autorzy indeksu zaobserwowali wzrost liczby wakatów dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz pracowników wykonujących prace proste. "Jednak dla przedstawicieli tej drugiej grupy, jak również dla specjalistów, techników oraz pracowników biurowych wakatów jest obecnie mniej niż na początku 2021 r." - zastrzegli. Dodali, że przybywa wakatów dla specjalistów z branży zdrowotnej, choć dla osób nieposiadających wykształcenia wyższego wakatów z perspektywy historycznej jest mniej.

Według BOP ożywienie aktywności rekrutacyjnej pracodawców od początku roku jest widoczne w zawodach związanych z obsługą klienta, przygotowywaniem posiłków, dla kierowców i operatorów pojazdów oraz robotników budowlanych.

Spadkowa tendencja w zakresie ofert pracy dotyczy specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, kierowników ds. zarządzania i handlu, specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania, średniego personelu do spraw biznesu i administracji czy pracownic usług ochrony.

"Wyraźną spadkową tendencję notujemy w zawodach informatycznych, przy czym spadek jest bardziej widoczny dla pracowników z wyższym wykształceniem podczas gdy dla absolwentów technikum skala spadków jest nieco mniejsza" - zauważyli autorzy opracowania.

Relatywnie najwięcej ofert pracy, w których oferowano zatrudnienie na umowę o pracę w 2024 r. odnotowano dla rzemieślników i robotników poligraficznych, średniego personelu nauk fizycznych, chemicznych i technicznych, kierowników ds. produkcji i usług, specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych oraz elektryków i elektroników.

Zatrudnienie na zasadach prowadzenia działalności gospodarczej najczęściej oferowano dla specjalistów ds. nauczania i wychowania, przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i dyrektorów generalnych, specjalistów do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych, specjalistów z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury oraz sprzedawców ulicznych i pracowników świadczących usługi na ulicach. Umowa zlecenie najczęściej występowała w ogłoszeniach o pracy skierowanych do sprzedawców ulicznych i pracowników świadczących usługi na ulicach, specjalistów nauczania i wychowania, pracowników wykonujących prace proste związane z przygotowywaniem posiłków, pracowników usług osobistych oraz pomocników domowych i sprzątaczek.

Odsetek ofert pracy mobilnej rósł w latach 2022-2023. W tym roku ukształtował się zaś na stabilnym poziomie ok. 15 proc..

Relatywnie najwięcej ofert pracy zdalnej w całym 2024 r. odnotowano w następujących zawodach: specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych, specjaliści nauczania i wychowania oraz technicy informatycy.

Mimo zmian zachodzących na rynku pracy nadal zdecydowanie najczęściej oferowanym wymiarem czasu pracy jest praca na pełny etat. Niemniej jednak w ciągu ostatnich dwóch lat wyraźnie wzrosła możliwość pracy na część etatu, choć odsetek takich ogłoszeń pozostaje niski.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Barometr podawany jest w formie indeksu w pkt. proc. Wskazuje na zmiany zapotrzebowania na nowych pracowników. W zestawieniu ze zmianami bezrobocia mówi o tym, w jakiej fazie znajduje się rynek ofert pracy - wskazali autorzy badania.

red./PAP



bm