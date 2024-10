Kontenery PCK w Olsztynie w opłakanym stanie. Mieszkańcy oburzeni [ZDJĘCIA]

Na terenie Olsztyna prowadzone są zbiórki tekstyliów do specjalnych kontenerów, które mają wspierać ekologię i projekty pomocowe. Jednak w ostatnim czasie te pojemniki coraz częściej wyglądają na zaniedbane – są pootwierane, uszkodzone, a ubrania leżą porozrzucane wokół. Mieszkańcy, którzy chcą pomóc, są oburzeni i zgłaszają problem.

Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników, rozmieszczonych na terenie 16 województw. Takie kontenery znajdują się również na wielu ulicach Olsztyna.

PCK gromadzi w nich tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową. Zbiórka tekstyliów to również wsparcie dla tych osób, które mają problem z utylizacją niepotrzebnych ubrań, butów itp.

— Nasz projekt wspiera krajową ekologię i pomaga utrzymać czystość w miastach i wsiach — czytamy na stronie PCK.

Ale czy na pewno?

Na olsztyńskich ulicach od jakiegoś czasu można zaobserwować kontenery w opłakanym stanie. Otwarte, z oberwanymi drzwiczkami, połamane, z powyjmowanymi ubraniami.

Mieszkańcy coraz częściej zgłaszają nam ten problem. W wielu miejscach ubrania, zamiast trafiać do środka, leżą porozrzucane wokół. Kontenery są pootwierane, a ich zawartość często wylatuje na zewnątrz.

– To nie do przyjęcia. Chcemy pomóc, oddając ubrania, a widzimy tylko bałagan i zaniedbanie – mówi jedna z mieszkanek, która próbowała przekazać odzież do kontenera.

Z czego to wynika?

Czyżby ubrań było w nich zbyt dużo, a porozrzucane tekstylia obok kontenerów po prostu się do nich nie mieściły? A może nie są odpowiednio zabezpieczone i ktoś szabruje w nich, przegląda, szuka odzieży idealnej dla siebie, chowa się bądź grzeje w wypełnionych po brzegi kontenerach?

— Pojemniki PCK mają znak Czerwonego Krzyża oraz dane kontaktowe do odpowiedniego oddziału PCK – można szybko zweryfikować, czy dany pojemnik jest własnością PCK, a także, w razie potrzeby, poinformować o nieprawidłowościach (uszkodzenie pojemnika, przepełnienie itp.) — czytamy na stronie Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jak się okazuje, nie jest to takie proste. Po próbie kontaktu na wskazany na pojemnikach numer, usłyszeliśmy, że jest on niedostępny. Skontaktowaliśmy się więc z olsztyńskim oddziałem PCK, jednak mimo kilkukrotnego kontaktu, nie zostały nam jeszcze udzielone informacje, zarówno o tym, które z kontenerów należą do PCK, ale także o obecnym ich stanie, częstotliwości odbierania ich zawartości oraz o możliwych sytuacjach kradzieży ich zawartości.

Nasz fotoreporter sprawdził stan kontenerów w Olsztynie. Zobaczcie sami, jak prezentują się te przy ul. Zientary-Malewskiej, Kalinowskiego, Obrońców Tobruku, Wojska Polskiego i Barczewskiego.