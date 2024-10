Dzielnicowy, do którego wołają trenerze

Bakcyla do piłki nożnej złapał będąc już dzieckiem. Sierż. szt. Mateusz Zamyślewski jest dzielnicowym Komisariatu Policji w Ornecie. Służbę w Policji pełni od 6 lat, a od 3 lat, po ukończeniu kursu trenerskiego UEFA C, jest także kwalifikowanym trenerem. Obecnie jest samodzielnym trenerem grupy młodzików młodych rocznik 2013/2014 i jak sam przyznaje największą radość z bycia trenerem czerpie, kiedy widzi postępy swoich zawodników.

Choć policjantem jest się 24 godziny na dobę, to po zakończonej służbie funkcjonariusze starają się realizować też swoje pasje. Tak jak sierż. szt. Mateusz Zamyślewski z Komisariatu Policji w Ornecie (KPP w Lidzbarku Warmińskim). W służbie będąc dzielnicowym, wykazuje się empatią i zrozumieniem dla mieszkańców miasta i gminy Orneta, zawsze służąc pomocą osobom jej potrzebującym. Po zakończonej służbie mundur zamienia na sportowy dres i realizuje się w roli trenera grupy młodzików młodszych w klubie Błękitni Orneta, gdzie obecnie już od 2 lat prowadzi 20 zawodników z roczników 2013 i 2014.

Drużyna pod kierownictwem sierż. szt. Mateusza Zamyślewskiego uzyskała zieloną gwiazdkę certyfikacji PZPN, a w marcu 2024 roku wygrała Turniej Halowy o Puchar Burmistrza Pieniężna. Zajęli także 9 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej, który odbywał się na terenie Niemiec w Lingen. Jednak dla Mateusza największym osiągnięciem jest ciągły rozwój jego podopiecznych, o czym świadczy powołanie 4 jego zawodników z rocznika 2013 na konsultacje kadry województwa warmińsko-mazurskiego.

Sierż. szt. Mateusz Zamyślewski podkreśla, że lubi być trenerem, bo dzięki temu ma wpływ na rozwój dzieci pod kątem piłkarskim, ale też sam rozwija się jako trener, z każdym treningiem i meczem nabierając doświadczenia, co motywuje go do dalszego działania. Trzeba przyznać, że trenowanie 10-latków wymaga czasami cierpliwości. Wynagradzają to uśmiechy zadowolonych zawodników, wygrywających kolejne mecze. Pasja do piłki nożnej jest dla orneckiego dzielnicowego zarówno formą rozwoju jak i relaksu, ale też formą realizacji marzeń i ambicji. W październiku 2024 roku policjant rozpoczął kurs trenerski UEFA B, a jego planem jest aby obecną drużynę prowadzić aż do osiągnięcia przez nich poziomu seniorskiego.

