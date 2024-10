Nikt z przechodniów nie zainteresował się jego losem. Z pomocą przybyli policjanci z Dobrego Miasta

We wtorek (8 października) policjanci z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście: sierż. Mateusz Kolasiński z dobromiejskiej patrolówki oraz asp. szt. Adam Stemplewski dywicki dzielnicowy, podczas patrolowania jednego z osiedli na terenie Dobrego Miasta zauważyli starszego mężczyznę leżącego na trawie za ławką.

Policjanci natychmiast przystąpili do pomocy seniorowi. Na szczęście mężczyzna był przytomny. Jak powiedział funkcjonariuszom, zakręciło mu się w głowie, chciał odpocząć na ławce ale osunął się na ziemię. Nie był w stanie samodzielnie wstać. Skarżył się na ból głowy oraz ogólną bezsilność. Powiedział policjantom, że leżał na ziemi przez jakiś czas i żaden z przechodniów nie zainteresował się jego losem.

Funkcjonariusze udzielili 76- latkowi pierwszej pomocy przedmedycznej i zaopiekowali się nim. Wezwali na miejsce załogę karetki pogotowia, która zabrała seniora do szpitala na badania.

Ta interwencja to doskonały przykład na to, jak niewiele trzeba, by pomóc. Czasem wystarczy po prostu odrobina chęci, empatii i zainteresowanie się drugim człowiekiem. Apelujemy by nie być obojętnym na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Jest to szczególnie ważne w sezonie jesienno- zimowym, kiedy temperatury powietrza znacznie spadają a takie osoby narażone są na wychłodzenie organizmu.