Juan Manuel Barrial odchodzi z Indykpolu AZS Olsztyn

W związku z bardzo słabymi wynikami, złą pozycją w tabeli (14. miejsce i strefa spadkowa) oraz niezadowalającą grą zespołu wydarzyło się coś, co wydarzyć się powinno - trener Juan Manuel Barrial przestał być trenerem Indykpolu AZS Olsztyn.

— Piłka Siatkowa AZS UWM SA w Olsztynie informuje, że w dniu 12.10.2024 r. (sobota), Juan Manuel Barrial złożył rezygnacje z funkcji pierwszego trenera Indykpolu AZS Olsztyn. Rezygnacja została przyjęta — przekazał Tomasz Jankowski, Prezes Zarządu Piłka Siatkowa AZS UWM SA w Olsztynie.

Juan Manuel Barrial dołączył do olsztyńskiego zespołu na początku czerwca 2024 roku. W okresie przygotowawczym drużyna prowadzona przez Argentyńczyka pokazywała naprawdę dobrą dyspozycję. Rzeczywistość została jednak zweryfikowana przez rozgrywki ligowe - na dystansie sześciu kolejek forma Indykpolu AZS Olsztyn pozostawiała sporo do życzenia, a gra podczas meczów nie spełniała oczekiwań. Na sześć meczów "Akademicy" przegrali aż pięć.

Klub jednocześnie poinformował, że obowiązki pierwszego trenera przejął dotychczasowy asystent Barriala, czyli Marcin Mierzejewski. Jest wychowankiem olsztyńskiego AZS, do 2002 roku grał w stolicy Warmii i Mazur. Libero przez kolejne dwa sezony występował w Gwardii Szczytno, aby w 2004 roku powrócić do Olsztyna. W kolejnych latach kibice oglądali go w: Gwardii Wrocław (2005-2006), ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle (2006-2010), ponownie w Indykpolu AZS Olsztyn (2010-2012), Kęczaninie Kęty (2012-2013), MKS Banimex Będzin (2013-2015) oraz Victorii Wałbrzych (2015-2016).

Po zakończeniu kariery zawodniczej, Mierzejewski objął funkcję II trenera Cuprum Lubin (2016-2017). Od sezonu 2017/2018, jest on asystentem trenera w Indykpolu AZS Olsztyn. Rok 2023 był wyjątkowy – został on bowiem członkiem sztabu szkoleniowego siatkarskiej Reprezentacji Polski na 31. Letniej Uniwersjadzie w Chengdu, z którą zdobył srebrny medal. Z Indykpolem AZS Olsztyn zdobył także 3 miejsce podczas PreZero Grand Prix PLS (2023).

Marcin Mierzejewski po raz pierwszy w tym sezonie poprowadzi "Zieloną Armię" ku zwycięstwu już w najbliższy piątek (18 października). W meczu wyjazdowym olsztynianie podejmą aktualnego wicemistrza Polski, Aluron CMC Warta Zawiercie.

Źródło: Indykpol AZS Olsztyn