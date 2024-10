Wojewoda z pierwszą pomocą

Podczas odbywającej się w Olsztynie uroczystości upamiętniającej 55. rocznicę śmierci generała Kazimierza Sosnkowskiego w doszło do niecodziennego zdarzenia. W jej trakcie zasłabł dwie uczennice z pocztów sztandarowych. Wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król, natychmiast zareagował. Wyniósł je z sali i udzielił im pierwszej pomocy.

Wojewoda jest strażakiem ochotnikiem w OSP w Wydminach i ma wieloletnie doświadczenie ratownicze.

— To był naturalny odruch — mówi Radosław Król, komentując swoją reakcję. — Każdy, kto ma takie przeszkolenie, nie zastanawia się, tylko działa. Umiejętność szybkiego reagowania to podstawa.

Wojewoda wspiera inicjatywy promujące umiejętności ratownicze, takie jak na przykład program „Uruchom serce!”, które mają sprawić, że mieszkańcy regionu będą coraz lepiej przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. „Uruchom serce!” to akcja organizowana przez Urząd Wojewódzki we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie oraz Wydziałem Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat używania defibrylatorów AED oraz szerzenia świadomości, jak ważne są szybkie działania ratunkowe.

Radosław Król podkreśla, że każdy obywatel powinien znać podstawy ratownictwa, bo to może uratować życie.

Podczas wspomnianej uroczystości wojewoda podkreślił wagę takich szkoleń, zachęcając wszystkich do udziału w kursach pierwszej pomocy.

— Każda minuta się liczy — mówił, zaznaczając, że czasem to reakcja świadków zdarzenia może komuś uratować życie.

— Warto być przygotowanym i nie bać się działać. To nie tylko nasza odpowiedzialność jako obywateli, ale również obowiązek moralny człowieka — dodał.

Uroczystość stanowiąca hołd dla generała Sosnkowskiego ostatecznie stała się więc również lekcją na temat wagi szkoleń i wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.

red.