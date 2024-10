Wojownicy Maryi przeszli ulicami Olsztyna [ZDJĘCIA]

W Olsztynie odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Wojowników Maryi. Przyjechali z całej Polski wraz ze swoimi synami. To okazja do wspólnej modlitwy, rozmów, budowania relacji i świadectwa wiary.

12 października stolica Warmii i Mazur na kilka godzin stała się miejscem duchowego spotkania mężczyzn: ojców i ich synów — Ogólnopolskiego Spotkania Wojowników Maryi.

Wydarzenie było okazją do wspólnej modlitwy, rozmów i budowania relacji.

Tematem tegorocznego spotkania była „Eucharystia w życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Zainspirowani tym zagadnieniem ojcowie i synowie z całej Polski, ale także z zagranicy, modlili się dzielili świadectwami i uczestniczyli w Eucharystii.

Wydarzenie rozpoczęło się procesją różańcową. O godzinie 9.45 z rynku Starego Miasta ruszył przemarsz, podczas którego wierni przeszli głównymi ulicami Olsztyna, kończący się w kościele Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Procesja przeszła ulicami 11 Listopada, aleją Piłsudskiego, Dworcową i Pstrowskiego. Było to nie tylko symboliczne przejście, ale także publiczne świadectwo wiary.

O godzinie 12.00 w kościele Chrystusa Odkupiciela Człowieka odprawiona została uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Janusza Ostrowskiego. Po mszy świętej miała miejsce przerwa, czas wolny na posiłek i rozmowy. O godzinie 15.00 uczestnicy spotkania odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a na zakończenie będą uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu.

To wyjątkowy czas refleksji nad rolą Eucharystii w życiu każdego chrześcijanina, a szczególnie w kontekście nauczania kard. Wyszyńskiego. Jak podkreślali organizatorzy, spotkanie to nie tylko modlitwa, ale również okazja do głębokiej formacji duchowej.

Wojownicy Maryi to katolicka wspólnota męska założona w 2015 roku. Głównym celem tej grupy jest duchowa formacja mężczyzn, oparta na naśladowaniu cnót Najświętszej Maryi Panny. Wojownicy prowadzą życie zgodne z naukami Kościoła katolickiego, skupiając się na modlitwie, sakramentach i codziennym różańcu.

Formacja odbywa się poprzez regularne spotkania, zarówno regionalne, jak i ogólnopolskie. Ich charyzmatem jest zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi oraz bycie odpowiedzialnymi mężami i ojcami​. Ostatnie Ogólnopolskie Spotkanie Wojowników Maryi odbyło się jeszcze przed wakacjami, a nadchodzące wydarzenie będzie pierwszym po letniej przerwie.

