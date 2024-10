Helma nadciąga nad Polskę. Czeka nas zmiana pogody

Meteorolodzy nie mają dobrych wieści na ten weekend. Zamiast dotychczasowego wyżu, do Polski nadciągnie deszczowy niż, co przyniesie spadek temperatur, opady deszczu, a miejscami nawet burze.

Polacy muszą przygotować się na kolejną zmianę pogody. Po okresie wyżu, który przynosił wysokie temperatury i słoneczne dni, w weekend do Polski dotrze deszczowy niż Helma z Wielkiej Brytanii. Spodziewane są opady deszczu, lokalne burze oraz silne porywy wiatru.

Jak informuje IMGW, pogodę w północnej i zachodniej Europie kształtują niże z układami frontów atmosferycznych, na pozostałym obszarze kontynentu dominują wyże. Pogodę w Polsce kształtuje wyż, którego centrum znad Czech stopniowo przemieści się w kierunku Litwy i Białorusi. Pod koniec dnia na zachodzie kraju zacznie oddziaływać zatoka niżowa znad Morza Północnego. Napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W sobotę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w południowej połowie kraju, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, okresami wzrastające do dużego. Początkowo na krańcach południowych Śląska, Małopolski i Podkarpacia możliwe słabe, przelotne opady deszczu; w szczytowych partiach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Początkowo miejscami, zwłaszcza na południowym zachodzie i w centrum, silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 10 do 14 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 7 do 10 st. C. Wiatr słaby, zmienny, od zachodu stopniowo przechodzący na południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego i całkowitego. Po północy od zachodu postępujące opady deszczu. Na wschodzie możliwe silne zamglenie. Temperatura minimalna od 3 st. C, 4 st. C na południu i wschodzie, około 6 st. C w centrum i na Przedgórzu Sudeckim do 10 st. C na krańcach zachodnich i 12 st. C lokalnie na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, na północy i zachodzie okresami porywisty, nad ranem na obszarach podgórskich wzmagający się w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i południowy. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 95 km/h, w Karpatach 60 km/h.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na południowym zachodzie możliwe także rozpogodzenia. Przemieszczające się z zachodu na wschód opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na południu, zachodzie i w centrum miejscami burze. Wysokość opadów od 5 mm do 15 mm, lokalnie 20 mm. Pod koniec dnia wysoko w Sudetach opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 9 do 13 st. C, cieplej na wybrzeżu i południu od 14 do 16 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na północnym wschodzie w porywach do 60 km/h, na pozostałym obszarze do 85 km/h, zwłaszcza w czasie burz, początkowo południowo-wschodni i południowy, od zachodu stopniowo skręcający na zachodni i północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 110 km/h, w Karpatach do 90 km/h.

W sobotę w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, w pierwszej części dnia zmienny, potem południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, po północy na zachodzie wzrastające do dużego i tam nad ranem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w chwilami porywisty, południowo-wschodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym oraz możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, wzmagający się w porywach do 80 km/h, południowo-wschodni, skręcający wieczorem na zachodni.

