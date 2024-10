Dwie osoby skazane, a 19 dalej jest podejrzanych w sprawie afery zbożowej

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych ze zbożem sprowadzonym do Polski z Ukrainy w latach 2022-2023 prowadzi od półtora roku Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. Bada wszystkie przypadki nadużyć związanych z jakością ukraińskiego zboża.

— Zakresem postępowania przygotowawczego w tej sprawie objętych jest 70 wątków dotyczących podmiotów, które importowały produkty rolno-spożywcze, jak pszenica, rzepak, kukurydza, soja i inne przeznaczone na cele techniczne — poinformowała w komunikacie prokurator Dorota Sokołowska-Mach.

Podejrzani mają także zarzuty wprowadzenia w błąd organów celnych poprzez posłużenie się nierzetelną dokumentacją, w tym fakturami VAT, co do rodzaju sprowadzanego towaru.

— Poszczególne wątki śledztwa w przeważającej części dotyczą przestępstw skarbowych polegających na wprowadzeniu w błąd przedstawicieli organów uprawnionych do kontroli celnej co do tego, że deklarowany towar sprowadzony z Ukrainy, w tym pszenica, rzepak i inne, jest przeznaczony na cele techniczne, podczas gdy faktycznie towar był przeznaczony do obrotu na rynku rolno-spożywczym — przekazała prokuratura.

Śledczy 19 osobom przedstawili zarzuty popełnienia przestępstw karnych i karnych skarbowych. Czworo podejrzanych ma też zakaz opuszczenia kraju, dozór policji i zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe. Prokuratorzy wydali także wobec czterech osób postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na poczet przyszłych kar.

Prokuratura poinformowała też, że zakończono postępowania wobec czterech osób, a dwie z nich już usłyszały wyroki. Sądy rejonowe w Lublinie i w Janowie Lubelskim wymierzyły im kary grzywny odpowiednio 4 tys. i 6 tys. zł. Mają też pokryć koszty postępowania.

Czwarta osoba stanie przed Sądem Rejonowym w Przemyślu, do którego prokuratura wysłała akt oskarżenia.

Z uwagi na dobro śledztwa, prokuratura nie ujawnia więcej szczegółów o prowadzonym postępowaniu.

