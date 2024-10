Otsochodzi otwiera line-up Kortowiady 2025!

Na kortowiadowej scenie po raz pierwszy wystąpi Otsochodzi! To jeden z najciekawszych polskich raperów młodego pokolenia, ceniony zarówno przez prasę, jak i publiczność. Tego drugiego dowodzą wielomilionowe liczby odsłuchów jego kawałków na YouTube oraz platynowe płyty i dwa diamentowe single. Otso jest również członkiem supergrupy OIO, którą tworzy wspólnie z Young Igim i OKIM. Aktualnie promuje swój szósty solowy album “TTHE GRIND”.

Organizatorzy zdradzają, że w tym roku to głosy uczestników miały ogromny wpływ na dobór artystów. Większość tych, którzy wystąpią podczas przyszłorocznej Kortowiady została wskazana przez festiwalowiczów w ankietach – nadal pojawiają się one w kortowiadowej aplikacji. Dodatkową korzyścią z jej zainstalowania jest możliwość szybszego poznawania nowych artystów w line-upie czy otrzymywania ważnych informacji na temat Kortowiady 2025. Przez miniony tydzień aplikację pobrało z App Store oraz Google Play przeszło 1500 użytkowników!

Ujawnienie pierwszego artysty to jednak nie wszystko –na to wydarzenie. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami karnety są dostępne już teraz pod adresem www.bilety.kortowiada.pl , a także na Going. oraz Empik Bilety.