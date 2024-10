Wiózł samochodem mefedron i krzew marihuany. Twierdził, że to kwiaty

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji systematycznie pracują nad sprawą związaną z rozpowszechnianiem mefedronu na ulicach miasta. Tym razem ich ustalenia doprowadziły do zatrzymania 29-latka, który przewoził w swoim samochodzie niemal 80 gramów tego zabronionego środka. Dodatkowo w jego aucie znajdowała się doniczka z zasadzonym krzewem konopi indyjskiej.

W środę (9 października) 29-latek usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego nie odniósł się do znalezionym w jego aucie mefedronu. Co do krzewu stwierdził, że nie wie jak wygląda roślina marihuany i był przekonany, że przewozi kwiat, który dostał w prezencie.

Podejrzany swoje wyjaśnienia będzie mógł podtrzymać przed sądem. Za posiadanie narkotyków grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli badanie jego krwi wykaże, że wsiadł za kierownice będąc pod działaniem środków odurzających, może usłyszeć wyrok do 3 kolejnych lat kary pozbawienia wolności.