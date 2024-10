„Dzień Zdrowia Mężczyzny” - mobilny gabinet w Warmińskiej Aurze

Jesień to czas przypominania o znaczeniu profilaktyki chorób nowotworowych. Akcja „Dzień Zdrowia Mężczyzny” uwagę koncentruje na panach. Na raka prostaty zapada w Polsce ponad 17 tys. mężczyzn rocznie. To druga co do częstości przyczyna chorób nowotworowych u panów, a ich liczba w ostatnich latach gwałtownie rośnie, głównie ze względu na brak wiedzy oraz profilaktyki. Dlatego głównym celem akcji jest zachęcenie mężczyzn do regularnych badań oraz podniesienie społecznej świadomości w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów prostaty i jąder.

Na poziomie +2 przy windzie panoramicznej w Aura Centrum Olsztyna w piątek 18 października, a w sobotę w atrium Galerii Warmińskiej w godz. 10:00-18:00 pojawi się specjalny mobilny gabinet działający pod hasłem „Dzień Zdrowia Mężczyzny”. Dla pierwszych 100 mężczyzn dostępne będą bezpłatne badania poziomu wolnego i całkowitego stężenia PSA (ang. Prostate Specific Antigen) z krwi żylnej. By skorzystać z badania nie trzeba być na czczo. Na kilka godzin przed badaniem dobrze jest powstrzymać się od wysiłku fizycznego, w tym od jazdy na rowerze. Badanie skierowane jest do mężczyzn pełnoletnich.

PSA to antygen, który wykorzystywany jest do wykrywania oraz śledzenia przebiegu raka prostaty, a także wykrywania łagodnego przerostu gruczołu krokowego. Każda komórka prostaty wydziela pewną ilość PSA do krwi. Jeśli jest on w normie to oznacza, że prostata funkcjonuje prawidłowo. Jego podwyższenie informuje albo o podwyższonej aktywności prostaty, np. w przypadku stanu zapalnego, albo o jej powiększeniu, czy to w wyniku naturalnego rozrostu czy też pojawienia się nowotworu. Dla wszystkich mężczyzn odwiedzających strefę wydarzenia dostępne będą też porady w zakresie profilaktyki i samobadania jąder.

„Akcja ma bardzo ważny wymiar edukacyjny i profilaktyczny. Niewiele osób wie, że mężczyźni już po skończeniu 15 r.ż. powinni co miesiąc badać swoje jądra. To podstawowy sposób wykrywania zmian nowotworowych. Po ukończeniu 50. lat panowie powinni kontrolować poziom PSA co najmniej raz w roku. Stąd badaniom będą towarzyszyć działania edukacyjne związane z profilaktyką” - podkreśla dr Andrzej Baranowski, specjalista urologii, Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Wąbrzeźnie.

By dodatkowo zachęcić mężczyzn do skorzystania z badań w strefie akcji będzie można skorzystać z bezpłatnych usług barberskich lub fryzjerskich oferowanych przez Artura Głażewskiego z Barberzyńcy.

„Profilaktyka to podstawa. Dzięki bieżącemu dbaniu o siebie i regularnym badaniom można zachować zdrowie i sprawność fizyczną przez całe życie. Badania i porady w naszych centrach to wyjątkowa okazja, żeby bez konieczności odwiedzania przychodni sprawdzić poziom PSA i dowiedzieć się, jak prawidłowo badać się samemu. Zapraszamy wszystkich Panów” – mówi Natalia Tur, Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle.

O bezpieczeństwo i jakość badań zadbają specjaliści centrów medycznych Świat Zdrowia. Operator Medyczny Świat Zdrowia jest częścią Grupy NEUCA, która należy do liderów na rynku ochrony zdrowia, a w branży medycznej działa od ponad 30 lat.

„Jako Operator Medyczny wiemy, że dobry stan zdrowia ma początek w profilaktyce i edukacji zdrowotnej. To niezwykle ważne, by budować tę świadomość u pacjentów i umożliwiać im jak najlepszy dostęp do badań profilaktycznych oraz skutecznie zachęcać do korzystania z nich. Jak pokazują nasze dane nawet 20-30% osób przebadanych podczas naszych akcji profilaktyki onkologicznej otrzymało zalecenie do dalszej diagnostyki. To pokazuje, że tego typu działania mają realny wpływ na zdrowie pacjentów – pozwalają wykryć ewentualne nieprawidłowości na wczesnym etapie i tym samym zapobiec rozwojowi choroby” – mówi Paulina Bębenek-Wróblewska, Dyrektor ds. Oferty Zdrowotnej Świat Zdrowia Operator Medyczny.

Rak prostaty najczęściej diagnozowanym nowotworem wśród mężczyzn

Rak gruczołu krokowego jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn. Stanowi 25% nowych przypadków nowotworów rozpoznawanych wśród panów. Liczba zachorowań w ostatnich latach gwałtownie rośnie. Coraz częściej jest też diagnozowany rak jądra, na który w Polsce zapada 1,5 tysiąca mężczyzn rocznie. Ten rodzaj nowotworu najczęściej dotyka młodych mężczyzn w wieku od 20 do 39 roku życia – około 20% zachorowań mężczyzn w tym przedziale wiekowym na nowotwory złośliwe to zachorowania na nowotwór jądra. Polska ma najwyższą w Europie śmiertelność na nowotwór jądra (15% przy średniej w UE 5%). Wynika to ze znikomej edukacji oraz wstydliwości pacjentów. Statystyki te można znacząco obniżyć. Wystarczy samobadanie i systematyczne wizyty profilaktyczne, które mogą wykryć rozwój choroby i włączyć skuteczne leczenia.

Ze szczegółami akcji można zapoznać się na www.dzien-zdrowia.pl.

Właścicielem i zarządcą Galerii Warmińskiej jest NEPI Rockcastle sp. z o.o.

