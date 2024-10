Cinkciarz.pl żąda od banków 3 miliardów złotych w związku z ograniczeniami dostępu do rynku walutowego

Cinkciarz. pl przygotowuje pozwy przeciwko sześciu bankom; zarzuca im "zmowę bankową", która ma ograniczać działalność kantorową w Polsce - poinformował we wtorek (8 października) kantor internetowy. Firma zapowiedziała również skierowanie sprawy do UOKiK-u.

Kantor zaznaczył, że domaga się odszkodowania w wysokości przynajmniej 3 mld zł za "ograniczanie dostępu do rynku walutowego w wyniku zmowy".

Jak napisano w oświadczeniu firmy, Cinkciarz. pl przygotowuje pozwy przeciwko bankom: BPS, BOŚ, Credit Agricole, ING, Millenium oraz Getin Bank. W komunikacie wyjaśniono, że banki te odmówiły kantorowi dostępu do ich platform walutowych, przez co uniemożliwiły zawieranie transakcji wymiany walut z nimi.

— Takie działania banków bezpośrednio wpływały i wpływają na funkcjonowanie kantoru internetowego Cinkciarz. pl, stanowiąc czyny nieuczciwej konkurencji. Uniemożliwianie spółce Cinkciarz. pl zawierania transakcji wymiany walut wpływa bowiem bezpośrednio na czas realizacji transakcji (Cinkciarz. pl musi przelewać waluty do innych banków, w których ma możliwość wymiany walut, a następnie odsyła walutę do klienta banku będącego uczestnikiem zmowy), oraz na koszty działalności kantoru (prowadząc do nieadekwatnego zwiększania tych kosztów w związku z wysokimi prowizjami za przelewy walutowe) - poinformował internetowy kantor w oświadczeniu.

Dodał również, że brak możliwości wymiany walut z wcześniej wymienionymi bankami pozbawia klientów Cinkciarz. pl możliwości zrealizowania transakcji na warunkach korzystniejszych niż te oferowane przez banki.

Firma zapowiedziała jednocześnie skierowanie sprawy również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaznaczając, że będzie oczekiwać od urzędu "interwencji i podjęcia odpowiednich działań".

Pozwanie Banku BPS Cinkciarz. pl zapowiedział jeszcze w poniedziałek, zaznaczając, że powodem złożenia pozwu jest "zmowa bankowa, mająca na celu utrudnianie prowadzenia działalności kantorowej". Jak dodał, domaga się od banku 500 mln zł odszkodowania.

— Bank BPS uniemożliwił spółce realizację przelewów zwrotnych dla klientów, tłumacząc to rzekomymi problemami informatycznymi. W rzeczywistości działania Banku BPS, rozpoczęte 26 września br. i trwające do dziś, stanowią celowe i systematyczne utrudnianie dostępu do rynku, wymierzone przeciwko spółce oraz jej klientom — poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

W poniedziałek (7 października) również spółki zależne Cinkciarza - Conotoxia Sp. z o.o. oraz Conotoxia Ltd. - zapowiedziały swoje pozwy przeciwko mBankowi, domagając się łącznie 1,5 mld zł.

Na przełomie września i października KNF informowała, że prowadzi czynności po skargach klientów dotyczących realizacji usług wymiany walut przez kantor Cinkciarz.pl. UOKiK przekazał również, że otrzymał 13 skarg klientów dotyczących firmy. Jak wynikało z doniesień medialnych, klientów serwisu Cinkciarz.pl dotykały opóźnienia w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych. Klienci – jak wynika z tych relacji - są informowani o usterce, która powinna zostać naprawiona do końca października.

Z kolei w piątek Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie spółki należącej do kantoru internetowego. Według ustaleń RMF chodzi o firmę Conotoxia, należącą do Cinkciarz.pl. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego.

Cinkciarz.pl na swojej stronie internetowej informuje, że jest firmą zarejestrowaną w Polsce i dostarcza usługę internetowej wymiany walut w trzech modelach transakcyjnych. Jest członkiem SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Źródło: PAP/sj