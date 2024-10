20 lat temu Polska po prostu wróciła do Europy

— 20 lat temu Polska dla mnie, Niemca, to był inny świat. Zawsze byłem za tym, by Polska, wraz z pozostałymi krajami tzw. bloku wschodniego, weszły do Unii Europejskiej. Dlatego dla mnie to nie była więc wyłącznie sprawa ekonomii, ale przede wszystkim dziejowej sprawiedliwości — uważa Christian Pletzing, dr hauk humanistycznych, dyrektor Akademie Sankelmark, Europäische Akademie Schleswig-Holstein oraz Academia Baltica, kierownik Europe Direct Centers Südschleswig