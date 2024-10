Po powodzi linia kolejowa przez Kłodzko znów otwarta dla ruchu pociągów

— Linia kolejowa przez Kłodzko przejezdna. PKP PLK usunęły zniszczenia po powodzi. Dzięki temu, na trasę Jelenia Góra - Wałbrzych - Kłodzko - Kraków wracają nasze dwa połączenia: TLK Szczeliniec i Sudety — poinformowały PKP Intercity na platformie "X".

Wyjaśniono, że pociągi na tej trasie zapewnia SKPL (Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych), choć mają one zostać wkrótce zamienione na nowsze i wygodniejsze.

Pierwszą informację o wstrzymaniu ruchu pociągów przez Kłodzko resort infrastruktury przekazał 16 września. Dwa dni później wskazywano, że to właśnie tam panuje najtrudniejsza sytuacja w związku z powodzią. 20 września wznowiono przejazdy do stacji Kłodzko Główne, choć przejazd do stacji Kłodzko Miasto dalej był niemożliwy.

