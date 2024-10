Mark Rutte na swojej pierwszej podróży. Odwiedził kraj pogrążony w wojnie

Mark Rutte, nowo wybrany sekretarz generalny NATO, swoją pierwszą wizytę służbową odbył w Kijowie, co zostało odebrane jako mocny sygnał wsparcia dla Ukrainy.

Jerzy Marek Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, podkreślił w rozmowie dla "Newsroom WP", że wizyta ta potwierdza determinację Sojuszu w dalszym wspieraniu Ukrainy. Rutte nawiązał również do możliwości włączenia Ukrainy do NATO, co zdaniem Nowakowskiego jest kluczowym elementem strategii zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa Ukrainy przed agresją ze strony Rosji.

Jednak, jak zaznaczył ekspert, zaproszenie Ukrainy do NATO w obecnej sytuacji byłoby krokiem obarczonym dużym ryzykiem. Taki ruch postawiłby Ukrainę w trudnej pozycji, gdyż formalne członkostwo przed zakończeniem wojny mogłoby wymusić na Sojuszu interwencję zbrojną. Nowakowski wskazał również na ryzyko, że gwarancje NATO nie obejmowałyby terenów okupowanych przez Rosję, co mogłoby skutkować eskalacją konfliktu i zwiększeniem zagrożenia wybuchu III wojny światowej.

Źródło: Wirtualna Polska

sj