Synod postuluje większą przejrzystość i zaangażowanie Ludu Bożego w proces wyboru biskupów

W dokumencie, który odnosi się do „niektórych aspektów postaci i posługi biskupa w misyjnej perspektywie synodalnej”, wyrażono postulat, by proces ten stał się bardziej przejrzysty i synodalny, a nie traktowany jedynie jako formalność. Choć obecne normy kanoniczne przewidują pewne formy uczestnictwa lokalnych wspólnot i Konferencji Episkopatu, często nie są one właściwie rozumiane ani przestrzegane.

Raport Grupy 7 sugeruje, by procedura wyboru kandydatów do episkopatu była bardziej otwarta na głos lokalnych społeczności. Zwrócono uwagę na to, że poufność tego procesu może wzbudzać wśród wiernych wątpliwości dotyczące jego uczciwości, co nie współgra z modelem Kościoła synodalnego. Istotne, zdaniem autorów raportu, jest uwzględnienie specyfiki kulturowej poszczególnych diecezji, a także bezpośredniego zaangażowania organów synodalnych, takich jak Rada Kapłańska czy Diecezjalna Rada Duszpasterska.

Grupa 7 postuluje również, aby Kościół lokalny, po odpowiednim rozeznaniu, mógł przygotować profil kandydata na biskupa, który najlepiej odpowiada potrzebom i wyzwaniom danej wspólnoty. Tego typu podejście miałoby wzmocnić partycypacyjny charakter procedury wyboru, zbliżając ją do ideałów synodalności promowanych przez papieża Franciszka.

