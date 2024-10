Prezes NBP Adam Glapiński otrzyma 30-procentową podwyżkę premii

Według portalu "Money.pl" zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o przyznaniu 30-procentowej podwyżki premii dla prezesa Adama Glapińskiego. W efekcie jego roczne wynagrodzenie może wzrosnąć o 191 tys. zł, co oznacza, że jego zarobki wzrosną z 106 tys. zł miesięcznie w 2023 roku do ponad 122 tys. zł miesięcznie.

Komentując te informacje, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na platformie X pogratulował prezesowi NBP, jednocześnie porównując jego wynagrodzenie z własnym. Sikorski załączył zdjęcie swojego wynagrodzenia z września, wynoszącego nieco ponad 10 tys. zł.

Jak wynika z danych money.pl, do tej pory Adam Glapiński otrzymywał 12 pensji rocznie wraz z premiami, ale w rzeczywistości pobierał aż 27 miesięcznych wynagrodzeń, wliczając nagrody. Na podstawie informacji Najwyższej Izby Kontroli, roczne zarobki prezesa NBP w 2022 roku wyniosły łącznie 283,8 tys. zł w podstawowej pensji, a kolejne tyle w premiach, co dało łącznie 567,6 tys. zł. Oprócz tego Glapiński otrzymał dodatkowe 709,6 tys. zł w nagrodach.

Nowa podwyżka oznacza, że roczna pensja Glapińskiego wzrośnie do 652,7 tys. zł, czyli o 85 tys. zł więcej. Nagrody wzrosną do 815,9 tys. zł, co daje dodatkowe 106,3 tys. zł w porównaniu do poprzedniego roku. Łącznie prezes NBP może liczyć na podwyżkę o ponad 191 tys. zł w skali roku.

Źródło: Money.pl

sj