Pijany kierowca bmw po kolizji zaczął uciekać do lasu. Z zarośli wyciągnęli go olsztyńscy wywiadowcy

Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miał kierujący bmw, który po tym, jak najechał na tył poprzedzającego go pojazdu wyskoczył zza kierownicy i pobiegł do lasu. Z zarośli wyciągnęli go olsztyńscy wywiadowcy. Mężczyzna odpowie też za jazdę samochodem mimo wydania postanowienia o cofnięciu uprawnień do kierowania.