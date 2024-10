Wiceprzewodnicząca domaga się wycięcia drzewostanu w centrum miasta [ZDJĘCIA]

Ul. Śliwy to jedna z flagowych ulic w centrum Olsztyna, która rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Szrajbera, a kończy kilkaset metrów dalej na skrzyżowaniu z Al. Warszawską. W tamtejszym miejscu znajduje się popularna stacja benzynowa, chętnie odwiedzana przez kierowców.

Niemalże wzdłuż ul. Śliwy ciągnie się słynna Stara Warszawska gdzie dominują przeważnie kamienice i małe lokale usługowe. Najbardziej charakterystycznym punktem Starej Warszawskiej jest Szpital Uniwersytecki. Jest to miejsce w centrum miasta, gdzie codziennie przechadza się sporo osób.



To właśnie tam swoją uwagę skupiła Nelly Antosz, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Olsztyna, która po konsultacjach z mieszkańcami Starej Warszawskiej oraz przylegającej do niej ul. Orkana skierowała interpelację do Roberta Szewczyka, prezydenta Olsztyna.

Chodzi dokładnie o gęste krzewy i drzewa porastające w strefie pomiędzy ul. Śliwy a Starą Warszawską i ul. Orkana. Wiceprzewodnicząca wraz z mieszkańcami prosi prezydenta o działania w sprawie uporządkowania tego zielonego terenu.

Powód? Nelly Antosz tłumaczy, że drzewostan jest miejscem częstych schadzek i imprez w wykonaniu bezdomnych czy innych mieszkańców.

— Zwracamy się z prośbą o podcięcie tych krzewów i drzew, żeby była widoczność dla służb porządkowych i miejsce stało się bardziej bezpieczne, tym bardziej ,że tamtędy przechodzą studenci, pacjenci i inni mieszkańcy do Szpitala Uniwersyteckiego — wyjaśniła Nelly Antosz.

Do sprawy wrócimy niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi przez Roberta Szewczyka.

sj