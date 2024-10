Zyska ostro o Januszu P.: ma nadzieję na skuteczną karę ze strony sądu

Były poseł Janusz P. został zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy podejrzenia oszustwa znacznej wartości. Poseł Prawa i Sprawiedliwości ma nadzieję, że wymiar sprawiedliwości będzie skuteczny.

Osoba, która naraziła wielu Polaków naiwnych, ale myślę też, że tych, którzy są sympatią myślami po stronie liberalno-lewicowej w Polsce, którzy wpłacali wielkie kwoty na tzw. skarbiec Palikota. Okazało się, że stawiane są zarzuty z artykułu 286 kodeksu karnego, a więc oszustwo, czyli oszustwo wielkich rozmiarów. Mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości będzie skuteczny w ukaraniu Janusza Palikota podobnie jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ukarał blisko milionową kwotą kary Janusza Palikota - tego, który prowadził niewłaściwe praktyki monopolistyczne na rynku sprzedaży alkoholów w Polsce — podkreślił poseł PiS.

Skarbnik Platformy

Janusz P. był w przeszłości nie tylko skarbnikiem Platformy Obywatelskiej, ale także ważną osobą w całym układzie powrotu Tuska do władzy w 2007 roku.

Palikot jako skarbnik Platformy Obywatelskiej, jako też finansujący kampanię wyborczą, był ważną osobą w tym całym układzie, która stabilizowała i doprowadziła do tego, że wtedy w 2007 roku Donald Tusk objął władzę po rządach Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie wielki skandalista. Pamiętamy jego sceny, jego konferencje prasowe z użyciem różnych gadżetów, małpek i nie tylko — zaznaczył poseł PiS.

Podwójne standardy

Czy w Polsce obowiązują różne standardy, jeżeli chodzi o tymczasowy areszt? Do tej sprawy odniósł się poseł PiS.

"No właśnie, Polska różnych prędkości, różnych standardów. Wobec księdza Olszewskiego areszt tymczasowy przez ponad pół roku z tak naprawdę niewyjaśnionych przyczyn, bardzo krytyczne i surowe traktowanie księdza Olszewskiego. Zobaczymy jak zostanie potraktowany Janusz Palikot, a jak słyszymy oszustwo wielkich rozmiarów zatem wydaje się, że aby nie mataczył, aby skutecznie prowadzić do wyświetlenia całej sytuacji, postawić akt oskarżenia, powinien być zatrzymany w ramach aresztu tymczasowego, jeśli tak się nie stanie to tak, jak powiedziałem czy to dalej będzie dowód na to, czy to jest Polska różnych standardów wobec różnych osób, za chwilę się o tym przekonamy" — skomentował.



Tekst oryginalnie ukazał się na portalu wPolityce.pl



bm