Jest pomysł rozbudowy Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Tereny na wschód od jez. Trackiego to jedno z nielicznych, dużych, niezagospodarowanych miejsc na terenie Olsztyna. Na obszarze ponad 65 hektarów mogą powstać obiekty przeznaczone m.in. pod produkcję i usługi.

Wysoka technologia szansą stolicy Warmii i Mazur



- Rozwój gospodarczy jest niezwykle istotny - mówi prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk. - Walory przyrodnicze, położenie, to, że nie jesteśmy wielkim miastem sprawia, że możemy rozwijać tu przemysł wysokiej technologii. To już dzieje się w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Charakterystyczny kompleks budynków położony w pobliżu jez. Skanda został uruchomiony nieco ponad dekadę temu. To właśnie w tym miejscu powstały obiekty służące rozwojowi innowacyjnych firm oraz miejsca, gdzie naukowcy mogą prowadzić badania. W firmach lokatorskich OPNT znajduje zatrudnienie ponad 700 osób. Dodatkowo w grudniu poprzedniego roku została otwarta sąsiadująca z parkiem nowa siedziba Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk. To jeszcze bardziej zbliża naukę i biznes i powoduje, że obie dziedziny mogą przenikać się oraz korzystać ze swych dokonań.

Park nowych możliwości nad jez. Trackim



Tereny nad jez. Trackim między ul. Lubelską, linią kolejową a

granicą Olsztyna to ostatni tak duży niezagospodarowany teren, który może być przeznaczony pod produkcję i usługi.

Aby rozwinąć działalność OPNT samorząd Olsztyn planuje przygotować projekt jego rozbudowy. Miejscem, które zostałoby wykorzystane do tego celu są właśnie tereny między jez. Trackim, linią kolejową a granicą Olsztyna. Już zostały zdiagnozowane te elementy, których teraz brakuje w ofercie Parku.

- Zadanie zakłada powstanie Centrum Technologicznego, Inkubatora Technologicznego oraz Centrum Ekologiczne go 6R - wymienia dyrektorka OPNT, Maria Borzym. - Park Przemysłowy ma być miejscem, które będzie modelowym przykładem współpracy administracji z biznesem i nauką.

Centrum Technologiczne to m.in. hale do wynajęcia, które mogłyby pełnić funkcje laboratoriów, warsztatowni czy centrów demonstracyjnych, a także przestrzeń pod biura. Inkubator Technologiczny ma być halą produkcyjno-magazynową, będącą zapleczem dla przemysłu. Natomiast Centrum Ekologiczne 6R byłoby miejscem, w którym w praktyce byłyby wcielane w życie Zasady 6R, które pomagają chronić środowisko i zapobiegać jego degradacji.

- Chcielibyśmy, by nasze zadanie zyskało status projektu o znaczeniu strategicznym - mówi zastępczyni prezydenta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz. - Już wystąpiliśmy do marszałka województwa o przeanalizowanie takiej możliwości. To pozwoliłoby nam na łatwiejsze sięgnięcie po unijne dofinansowanie do wykonania tego zadania.

Szacunkowe koszty realizacji projektu to ok. 70 mln złotych.

Komunikacja i uzbrojenie terenu na wyciągnięcie ręki

Jednym z pierwszych kroków, jakie przybliżają samorząd Olsztyna do realizacji przedsięwzięcia, jest skomunikowanie i uzbrojenie terenu zaplanowanego pod Park Przemysłowy.

- To jednocześnie ułatwienie dla wielu mieszkańców szeroko rozumianego Zatorza – mówi prezydent Robert Szewczyk. - Po wybudowaniu tej infrastruktury będzie ona bowiem dodatkowym połączeniem tych północnych osiedli miasta z pozostałą jego częścią. Ta inwestycja przysłuży się zarówno biznesowi, jak i mieszkańcom. Na ten cel mamy zapewnione zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 90 mln zł.



Mieszkańcy szeroko rozumianego Zatorza poprzez tunel pod torami zyskają nowe połączenie zresztą miasta. Nowy trakt będzie wieść od ul. Zientary-Malewskiej do węzła Wschód południowej obwodnicy Olsztyna.

Pod koniec września władze Olsztyna rozstrzygnęły przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Powstanie 32-metrowej długości 14-metrowej szerokości tunel. Dodatkowo inwestycja obejmuje wybudowanie niemal 1,4-kilometrowej długości ulicy wraz z drogą dla pieszych i rowerów, która połączy ul. Zientary-Malewskiej z węzłem Wschód na południowej obwodnicy Olsztyna. Zadaniem, które także zostanie zrealizowane przy okazji tej inwestycji będzie zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy ul. Zientary-Malewskiej na odcinku od ulicy Jeżynowej do przyszłego ronda, które powstanie między ul. Jesienną a Tracką. To łącznie niemal dwa kilometry trasy.

Realizacja zadania ma potrwać 33 miesiące od momentu podpisania umowy. Została wybrana spółka Intop Warszawa, która wykonanie prac wyceniła na ok. 73,3 mln zł.