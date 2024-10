Świat w oczach Karoliny

Karolina Koniuszewska: handlowiec z zawodu a z serca artysta fotografik.



Grzegorz Szydłowski:Wystawa w Dobrym Mieście to Twój debiutancki pokaz własnej twórczości.

Karolina Koniuszewska: W pewnym sensie tak, do tej pory moje prace udostępniałam najbliższym, gronu przyjaciół a teraz rzeczywiście po kilkuletnich namowach zdecydowałem się poddać osadowi społecznemu moją skromną twórczość.

Pierwsza część wystawy poświęcona jest przyrodzie ...

Od wielu lat fascynuje mnie dziewicza przyroda. Najpierw ją podglądałam, potem zaczęłam rejestrować. Nie męczy mnie poranne wstawanie i godzinne czasami oczekiwania w lesie czy na jego skraju na pojawienie się ciekawego modela do fotograficznej rejestracji. Czuję się dobrze sama z sobą i czas, który spędzam na obserwacji, pozwala mi się wewnętrznie wyciszyć. Ktoś by powiedział o mnie idealny materiał na wędkarza, ale takim nie jestem.

Sarny potrafią stroić miny do zdjęć?

Czasami tak wygląda. Robiąc zdjęcie sarny, często kładę się na ziemi, tak by móc zrównać się z nią, spoglądać jej prosto w oczy. Oczywiście trzymam się na dystans i fotografuję z oddali, a to z uwagi, że sarny są płochliwe. Nie zawsze mi się to udaje, ale uchwycenie sarny w jej naturalnym środowisku rekompensuje mi to z nawiązką. Ogromne wrażenie zrobiły na mnie także żubry żyjące dziko na Podlasiu. Miałam okazję podejść je z około 50 metrów. Towarzyszyła temu ogromna adrenalina. Każdy zwierzak jest jakimś wyzwaniem.

Tej części prezentacji Twoich prac towarzyszyć będzie muzyka na żywo.

To wręcz niesamowite, moje zdjęcia będą ilustrowały muzykę legendy polskiego rocka, jaką jest Krzysztof Zawistowski. Z twórczością Krzysztofa spotkałam się przypadkiem przeglądając jeden ze znanych portali muzycznych. Zafascynowało mnie to, że na scenie przez kilka minut jeden człowiek z gitarą elektryczną wyczyniał takie muzyczne cuda, że dech zapierała i do tego jak się później okazało w pełni improwizując.

Druga część wystawy to wernisaż Twoich prac poświęconych dzieciom.

Dzieci to nasz największy skarb, Są tak samo niewinne i naturalne jak przyroda. Tak samo są bardzo trudne do fotografowania jak ona, nie chętnie pozują, ale dają artyście wielką satysfakcję, gdy już zdjęcie wyjdzie, uda się uchwycić właściwy moment i tą dziecięca szczerą radość na twarzy .Jakiś czas temu widziałam wystawę fotograficzną przygotowaną przez Ilonę Kanclerz „Świat w oczach dziecka ‘ a moja wystawa to taki świat dziecka oczami Karoliny.



Grzegorz Szydłowski