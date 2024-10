Znowu ulewy! IMGW: Przewidywany gwałtowny wzrost poziomu wód w rzekach

Instytut w czwartek rano wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w woj. pomorskim i w woj. zachodniopomorskim. Ostrzeżeniami objęte zostały powiaty gdański, Gdańsk, Gdynia, Sopot, kartuski, wejherowski i pucki w woj. pomorskim, a także powiaty gryfickim, kamieńskim, goleniowskim, polickim, Szczecin, Świnoujście w woj. zachodniopomorskim.

Na terenie objętym ostrzeżeniami przewidywane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, od 30 mm do 40 mm. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w różnych godzinach, zależnie od regionu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Możliwe zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i obserwację rozwoju sytuacji pogodowej.

Wydano również ostrzeżenia przed sztormem na południowej, południowo-wschodniej i centralnej części Morza Bałtyckiego.

Synoptycy wydali ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia o wezbraniu wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w woj. dolnośląskim. Ostrzeżeniem objęto teren zlewni Ślęzy od Borowa do ujścia do Odry, Ślęzy górnej do Borowa i Ślęzy od Borowa do ujścia.

Na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym w związku ze spływem wód opadowych w zlewni Ślęzy i na samej rzece prognozowana jest dalsza tendencja wzrostowa stanów wody w strefie wody wysokiej, w Borowie powyżej stanu ostrzegawczego. W Białobrzeziu niewykluczone przekroczenie stanu ostrzegawczego – poinformowało IMGW.

Ostrzeżeniem objęto również teren zlewni Kaczawy od Dunina do ujścia do Odry, Kaczawy górnej do Dunina, Nysa Szalonej od zbiornika Słup do ujścia do Kaczawy. Na tym obszarze IMGW przewiduje, że związku ze spływem wód opadowych w zlewni Kaczawy i na samej rzece prognozuje się tendencję wzrostową stanów wody w strefie wody średniej i wysokiej, w Duninie powyżej stanu ostrzegawczego. Niewykluczone nieznaczne przekroczenie stanu ostrzegawczego na dolnej Nysie Szalonej.

W czwartek wciąż aktualne pozostają wydane na początku października ostrzeżenia hydrologiczne przed wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a także wydane w czerwcu ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, głównie na zachodzie Polski.

red./PAP



bm