Chiny wzywają do zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie

Chiny potępiły wszelkie działania naruszające suwerenność i integralność terytorialną Libanu, podkreślając, że brak zawieszenia broni w Strefie Gazy przyczynia się do eskalacji konfliktu.

W oświadczeniu chińskiego MSZ wezwano wszystkie strony do natychmiastowego zawarcia trwałego rozejmu w Gazie. Chiny zaapelowały również do społeczności międzynarodowej, zwłaszcza wpływowych państw, o aktywne działanie w celu zapobieżenia dalszej destabilizacji regionu. Była to odpowiedź na zabicie przez izraelską armię przywódcy Hezbollahu, Hasana Nasrallaha.

Pekin wezwał do deeskalacji napięć, kierując swój apel głównie do Izraela. W międzyczasie, Izrael rozpoczął operację lądową na pograniczu libańsko-izraelskim, skoncentrowaną na celach związanych z Hezbollahem. Izraelskie władze podkreślają, że zakres operacji jest ograniczony.

Źródło: Wirtualna Polska

sj