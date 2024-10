Na wydziałach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstaje coraz więcej studenckich stref relaksu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie realizując strategię rozwoju, nie zapomina o poprawie warunków studiowania i pracy. To właśnie z myślą o komforcie studiujących na wydziałach powstają kolejne miejsca do wypoczynku i cichej nauki dla studentów. Specjalne strefy relaksu pojawiły się w ostatnim czasie na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt oraz Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Będzie ich więcej.

Można w nich odpocząć między zajęciami, zjeść coś, pouczyć się czy naładować telefon lub laptop. Mowa o studenckich strefach wypoczynku i nauki, które w ostatnim czasie wyrastają na UWM jak grzyby po deszczu. Z miejsca, w którym można się zrelaksować czy po prostu pouczyć, cieszą się już studenci Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Adriana Faraś-Bąk, zastępczyni kanclerza ds. administracyjnych UWM podkreśla, że strefy te powstają ze względu na zapotrzebowanie ze strony studentów i pracowników na tego typu miejsca. Ale nie tylko. Ich utworzenie wynika także ze Strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2021-2030.

— Tego typu strefy mają na celu wspieranie dobrego samopoczucia zarówno pracowników, jak i studentów. Specjalnie wydzielone miejsca przeznaczone do odpoczynku pozwalają się zregenerować i odprężyć umysł, co sprawia, że ludzie zwyczajnie czują się lepiej podczas dnia wypełnionego obowiązkami. Dodatkowo jest to przestrzeń do przygotowania i zjedzenia posiłku, integracji, spotkań kół naukowych — wyjaśnia wicekanclerz i dodaje, że idea utworzenia takich miejsc zwiększa komfort studiowania, zapewnia odpowiednie miejsce do pracy indywidualnej i grupowej, sprzyja integracji, wiedzy i kreatywności.

Za czasów Wydziału Zootechnicznego w Domu Studenckim nr 9, który przynależał wówczas do wydziału, istniał klub Stajnia. I chociaż ówczesna Stajnia dawno już nie istnieje, to nazwa tak się spodobała, że nowo powstała strefa dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt przejęła tę nazwę.

— Prace nad miejscem do relaksu i nauki na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt zakończyły się już w czerwcu, ale studenci nie mieli jeszcze okazji z niego skorzystać, ponieważ rozpoczęli wakacje. W październiku planujemy uroczyste otwarcie — mówi prof. Urszula Czarnik, dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Duże wsparcie przy urządzaniu strefy relaksu i nauki dla studentów udzielili Bogusław Stec, kanclerz UWM oraz Sławomir Kokoszko z Działu Obsługi Obiektów.

— Pomieszczenie ma ok. 50 m kw. Znajdują się w nim meble, które poddano recyklingowi. Oprócz tego studenci do dyspozycji będą mieli mikrofalówkę, automat do wody gazowanej, niegazowanej i ciepłej oraz automaty z przekąskami, kanapkami i kawą — wymienia dziekan.

Jak podkreśla prof. Bogdan Lewczuk, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, powstanie strefy na wydziale jest wynikiem zbieżności pewnych działań: z jednej strony podjętych na szczeblu ogólnouczelnianym przez władze uczelni, a z drugiej – oddolnych inicjatyw wydziału, które miały zapewnić studentom lepsze warunki.

Za wystrój strefy nauki i relaksu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, która ma powierzchnię ok 90 m2, również odpowiada Sławomir Kokoszko.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski planuje przygotować podobne strefy studenckie także na innych wydziałach. Adaptacja pomieszczeń trwa już w nowym budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych. Strefa będzie miała powierzchnię ok. 160 m2 i składać się będzie z dwóch części.

W pierwszej staną automaty z jedzeniem i kawą oraz stoliki do wygodnego spożycia i przygotowania posiłków, w drugiej powstanie miejsce do odpoczynku i relaksu oraz nauki. Prace remontowe i aranżacyjne zaplanowane są do końca października.

W nowym budynku WPiA i WNS przewidziano także miejsce na stoły do bilarda i gry w piłkarzyki oraz duże szachy. Wkrótce strefa nauki i wypoczynku powstanie także na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Wydział ten zwyciężył w tegorocznym Otwartym Budżecie Akademickim, w którym duży nacisk położono na realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Z podobnym pomysłem utworzenia strefy relaksu i cichej nauki – BIOsfery – w OBA wystartował też Wydział Biologii i Biotechnologii. To świadczy o tym, jak takie miejsca są potrzebne.

źródło: UWM