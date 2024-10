Ratusz unieważnia przetarg

Stan stadionu przy al. Piłsudskiego pozostawia wiele do życzenia. Władze Olsztyna próbują ratować sytuację doraźnymi inwestycjami. Dotyczą one głównie murawy oraz trybuny głównej. W pierwszym przypadku urządzono nową murawę i zamontowano oświetlenie, a w drugim wymieniono m.in. krzesełka. Bezpańska pozostała za to trybuna wschodnia znajdująca się od strony ul. Leonharda.

To się jednak zmieni, ponieważ władze Olsztyna pozyskały na jej przebudowę około 30 mln zł rządowej dotacji.

Po przebudowie ma ona spełniać normy odpowiadające kryteriom minimum „kat. 3”, umożliwiając rozgrywanie wszystkich spotkań krajowych oraz meczów rozgrywek UEFA. Przewidziano tam także możliwość organizacji dużych imprez rozrywkowych.

Same prace budowlane zakładają m.in. rozbiórkę trybuny południowej i przygotowanie w tym miejscu strefy parkingowej, rozbiórkę oraz budowę nowej trybuny wschodniej. Ale to nie koniec, bo wybrany wykonawca będzie musiał utwardzić miejsce dla wozów transmisyjnych o powierzchni minimum 20x30 m znajdujące się obok trybuny zachodniej na styku z trybuną północną.

W planach jest nie tylko zajęcie się budową nowej trybuny, ale także zagospodarowanie powierzchni znajdujących się w jej sąsiedztwie. W grę wchodzi renowacja masztu pierścieni olimpijskich przy trybunie wschodniej od strony ul. Leonharda, przeniesienie pomnika gimnastyczki z obręczą znajdującego się przy ul. Leonharda oraz modernizacja, ogrodzenie i powiększenie strefy parkingowej dla sędziów i delegatów znajdującej się za trybuną zachodnią.

Wiadomo, że tylko jedna firma zgłosiła się do przetargu ogłoszonego przez ratusz na przebudowę olsztyńskiego stadionu miejskiego. Na dodatek zaproponowała bardzo wysoką kwotę za wykonanie prac. Jej wartość to bliski 68 mln zł. A to znaczy, że miasto musiałoby dołożyć prawie 40 mln zł, których... nie ma. W tej sytuacji władze Olsztyna nie chcą dalej zwlekać.

— Oferta wyższa ponad dwa razy niż budżet zaplanowany na realizację zadania jest przyczyną podjęcia decyzji o kolejnej próbie wyłonienia wykonawcy prac, co oznacza rozpisanie nowego przetargu — wyjaśnia Patryk Pulikowski, rzecznik ratusza.

Władze Olsztyna są już po wstępnych konsultacjach z Ministerstwem Finansów. To ten resort zdecyduje o zaakceptowaniu wniosku o zmianę zakresu planowanych prac, jaki zostanie przedstawiony przez samorząd. Po opracowaniu zmian oraz uzyskaniu niezbędnych zgód zostanie ogłoszone kolejne postępowanie na przebudowę trybuny.

— Teraz pracujemy nad modyfikacją inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności planowanej trybuny — mówi zastępczyni prezydenta Olsztyna Justyna Sarna-Pezowicz. — Nie ma mowy o rezygnacji z zadaszenia obiektu czy redukcji pojemności.

Zadaszona trybuna od strony ul. Leonharda ma pomieścić ponad 4,5 tysiąca widzów.

— Nie mam wątpliwości, że należy inwestować w sportową infrastrukturę — stwierdził prezydent Olsztyna Robert Szewczyk. — Dokładamy wszelkich starań, by ruszyć z modernizacją piłkarskiego stadionu. Ciężko pracujemy nad znalezieniem takich rozwiązań, które pozwolą nam sfinansować i zrealizować to oczekiwane przez wielu mieszkańców zadanie.

Grzegorz Szydłowski