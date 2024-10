„Strefa Korzyści dla biznesu” - wystartował „WeNet Club” platforma rozwojowa dla małych i średnich przedsiębiorców

Internetowy marketplace „WeNet Club” doskonale wpisuje się w strategię Grupy WeNet, która jako lider transformacji sektora MŚP aktywnie wspiera i wpływa na rozwój biznesów w środowisku online.

Ogromną zaletą „WeNet Club” jest agregowanie ofert partnerów dotyczących dostarczanych przez nich produktów czy usług w konkurencyjnych cenach, a oprócz tego możliwość wyboru najlepszych i kompleksowych rozwiązań dla firm z poziomu jednej platformy.

„WeNet Club” powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku. Na co dzień, doradcy WeNet, pracując z klientami różnych branż, identyfikują trudności, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy. Ta wiedza pozwala Grupie WeNet przygotowywać rozwiązania oraz innowacyjne pomysły, które pogłębiają relacje z przedsiębiorcami, w zakresie produktów, usług oraz edukacji w obszarze marketingu internetowego.

— W WeNet Club nasi klienci wybierają z bogatej oferty te rozwiązania, które ułatwiają im prowadzenie biznesu, a dodatkowo otrzymują je na preferencyjnych warunkach finansowych. Naszą platformę wyróżnia fakt, że adresuje realne potrzeby przedsiębiorców, a nie konsumentów, jak inne podobne rozwiązania na rynku — mówi Jarosław Mikos, prezes zarządu Grupy WeNet.

Początkowo platforma „WeNet Club” zaproponuje klientom Grupy dostęp do unikalnych ofert przygotowanych we współpracy z Nest Bank, Polskie ePłatności, PragmaGO, Carsmile, QRTag (PeP Loyalty Club) oraz Otomoto Lease, tj. usługi finansowe: pożyczki wspierające finansowanie biznesu, konsolidacja kredytów i obniżenie raty kredytu, nowoczesne terminale płatnicze czy całkowicie darmowy rachunek bankowy.

„WeNet Club” umożliwi także klientom Grupy WeNet skorzystanie z oferty finansowania najmu i leasingu samochodu na platformie Otomoto Lease oraz wdrożenie własnego programu lojalnościowego z wykorzystaniem funkcji terminala płatniczego do realizowania kuponów i naliczania punktów lojalnościowych.

W kolejnych krokach „WeNet Club” ma w planach poszerzenie oferty o usługi ubezpieczeniowe, dopasowane do potrzeb sektora MŚP w Polsce.

— Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi stworzyliśmy WeNet Club z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach. Niezależnie od tego czy dopiero założyłeś swoją działalność, czy masz już doświadczenie w prowadzeniu firmy, w specjalnej "Strefie Korzyści dla Biznesu" znajduje się wiele usług dodanych, niezbędnych dla przedsiębiorców do realizacji swoich planów i rozwoju biznesów. W najbliższym czasie planujemy dodawać do WeNet Club nowe produkty, tak aby w jak największym stopniu zaspokoić różnorodne potrzeby małego biznesu w Polsce. Zachęcam do kontaktu partnerów biznesowych, którzy mają w swojej ofercie produkty ułatwiające prowadzenie biznesu przedsiębiorcom po to, aby zaoferować go na szeroką skalę do klientów Grupy WeNet — mówi Mateusz Nowak, Strategy and M&A VP Grupy WeNet.

By otrzymać dostęp do ekskluzywnej strefy ofert „WeNet Club” wystarczy, że klienci Grupy WeNet przejdą proces weryfikacji na platformie.

Partnerami „WeNet Club” są: NEST Bank, Polskie ePłatności, PragmaGO, Carsmile oraz QRTag (PeP Loyalty Club) oraz Otomoto Lease.

Szczegóły „WeNet Club” oraz obowiązujący regulamin są dostępne na stronie: https://wenet.pl/

Źródło informacji: WeNet