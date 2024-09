Czym są i jak działają okulary z soczewkami progresywnymi?

Czym są okulary progresywne?

Potrzebujesz dwóch par okularów — jednych do czytania, drugich do codziennego użytku? Męczy Cię noszenie dwóch etui z okularami i ciągłe zmienianie ich w zależności od sytuacji? Istnieje rozwiązanie dla Twoich problemów — to okulary progresywne. Co to takiego? To specjalne okulary, które pomagają widzieć dobrze na różne odległości. W przeciwieństwie do zwykłych okularów, które pomagają widzieć albo blisko, albo daleko, w zależności od wady wzroku, okulary progresywne mają kilka stref widzenia. Dostosowane są do różnych potrzeb użytkownika.

Soczewki progresywne łączą trzy strefy widzenia: dal, średnią odległość oraz bliskość. Dzięki nim możesz wygodnie widzieć zarówno daleko, jak i blisko. Sprawdzą się zarówno podczas jazdy samochodem, jak i do czytania książki czy używania telefonu. Dzięki temu jedna para okularów wystarczy Ci do wszystkich aktywności. Potrzebujesz dwóch par okularów — jednych do czytania, drugich do codziennego użytku? Męczy Cię noszenie dwóch etui z okularami i ciągłe zmienianie ich w zależności od sytuacji? Istnieje rozwiązanie dla Twoich problemów — totakiego? To specjalne okulary, które pomagają widzieć dobrze na różne odległości. W przeciwieństwie do zwykłych okularów, które pomagają widzieć albo blisko, albo daleko, w zależności od wady wzroku, okulary progresywne mają kilka stref widzenia. Dostosowane są do różnych potrzeb użytkownika.Soczewki progresywne łączą trzy strefy widzenia: dal, średnią odległość oraz bliskość. Dzięki nim możesz wygodnie widzieć zarówno daleko, jak i blisko. Sprawdzą się zarówno podczas jazdy samochodem, jak i do czytania książki czy używania telefonu. Dzięki temu jedna para okularów wystarczy Ci do wszystkich aktywności.

Jak działają soczewki progresywne?

Soczewki progresywne są specjalnymi soczewkami do okularów. Mają trzy strefy widzenia: górną, środkową i dolną. Górna strefa przeznaczona jest do patrzenia w dal, na przykład podczas jazdy samochodem. Środkowa strefa jest do widzenia na średnią odległość, np. przy pracy przy komputerze. Dolna strefa przeznaczona jest do patrzenia na bliskie odległości, na przykład podczas czytania książki. Dzięki tym soczewkom można wygodnie patrzeć na różne odległości.

Soczewki progresywne pozwalają stopniowo zmieniać moc optyczną w jednej soczewce.

Zalety korzystania z okularów progresywnych

Okulary progresywne są przeznaczone dla osób z prezbiopią. Mają wiele zalet.

- Soczewki progresywne są praktyczne, bo można nosić tylko jedne okulary do widzenia zarówno blisko, jak i daleko. Nie trzeba mieć przy sobie kilku par okularów.

- Okulary progresywne wyglądają jak okulary jednoogniskowe, bez widocznych linii podziału stref widzenia. Są zdecydowanie bardziej estetyczne.

- Dzięki soczewkom progresywnym nie ma nagłych zmian w ostrości widzenia. To sprawia, że patrzenie jest bardziej komfortowe i oczy mniej się męczą.

- Osoby noszące okulary progresywne żyją wygodniej, bo nie muszą często zmieniać okularów do różnych czynności. To poprawia jakość ich życia.