Rosjanka próbowała wjechać do Polski na fałszywą kartę pobytu. Wpadła w Grzechotkach

W piątek (27 września) do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym do Polski stawiła się obywatelka Rosji.

Funkcjonariusz SG nabrał podejrzeń co do autentyczności polskiej karty pobytu. Przy pomocy dostępnych urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów, potwierdzono fakt podrobienia blankietu.

60-letnia podróżna przyznała się do zakupu polskiej karty pobytu. Dokument nabyła przez Internet za 4 tysiące euro.

Cudzoziemce przedstawiono zarzuty usiłowania przekroczenia granicy podstępem i wymierzono jej karę grzywny w wysokości 1 500 złotych.