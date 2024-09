Boom na żłobki: coraz więcej rodziców korzysta z profesjonalnej opieki

Od 2015 r. do 2023 r. liczba dzieci objętych opieką żłobkową wzrosła z niemal 75 tys. do ponad 176 tys. – wynika z najnowszych danych GUS. Pod koniec ubiegłego roku działało 4580 żłobków. Oferowały one łącznie 213,4 tys. miejsc – o 3,6 proc. więcej niż w 2022 r.