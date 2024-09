W Sztynorcie o Sztynorcie - rozmawiamy z Kornelią Kurowską, Prezeską Fundacji „Borussia”

— Od kilku lat pałac w Sztynorcie jest własnością Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Ratowania Zabytków i stale trwa jego renowacja. Mamy już także pomysły na jego zagospodarowanie. Dziś spotkaliśmy się w Sztynorcie by od tych pomysłów przejść do działania, do realizacji. Zaprosiliśmy gości z Niemiec i Polski, którzy na co dzień zajmują się różnymi dziedzinami życia — i chcemy wypracować wspólną drogę. Może to nie będzie od razu autostrada, ale… Najtrudniejszy pierwszy krok, a Sztynort ma ogromny potencjał!