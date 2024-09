Prorektor AWF: jak najwięcej odpowiedzialności za powszechny sport powinno trafiać do samorządów

II edycja Europejskiego Forum Regionalnego Sportu zgromadziła przedstawicieli klubów sportowych, biznesu oraz samorządów z całego kraju, tworząc platformę do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat wyzwań oraz możliwości rozwoju sportu w mniejszych miastach, miejscowościach i wsiach.

Jedna z dyskusji dotyczyła odpowiedzialności Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) za rozwój sportu na poziomie lokalnym. Ministerstwo odgrywa kluczową rolę w tworzeniu strategii rozwoju sportu w Polsce, w tym wspieraniu lokalnych klubów poprzez finansowanie, szkolenia i promocję. To od Ministerstwa zależy, czy regionalne inicjatywy sportowe będą miały odpowiednie zasoby i narzędzia do rozwoju. Dorota Ognicha, dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki wyjaśniła, że jej rolą jest zwiększanie aktywności fizycznej społeczeństwa, a tym samym dążenie do tego, żeby Polacy byli zdrowsi.

— W moim departamencie powstają nowe programy kierowane do konkretnych grup m.in. uczniów klas I-III. Rozpoczęło się też tworzenie strategii rozwoju działań sportowych na poziomie kraju — informowała Dorota Ognicha.

Jak podkreślali uczestnicy dyskusji, lokalne kluby są podstawą sportu amatorskiego i młodzieżowego, budując fundamenty przyszłych sukcesów sportowych na poziomie krajowym i międzynarodowym. W ich opinii współpraca z Ministerstwem Sportu jest kluczowa, aby te kluby mogły skutecznie działać i przyczyniać się do rozwoju sportu w regionach.

— Oczekiwania wobec Ministerstwa to większe zaangażowanie w szkolenie dzieci, rozkochanie ich w sporcie na najwcześniejszym etapie. Najważniejsze jest wsparcie na etapie szkoleniowym. Najlepszych trenerów potrzebujemy na najwcześniejszym etapie szkolenia młodzieży, to nie mogą być ludzie z doskoku, a to wymaga pieniędzy — zauważył Artur Stanowski, prezes Orlen Wisła Płock (piłka ręczna).

Jak zwracano uwagę, brak stabilnego finansowania jest jednym z głównych wyzwań, z jakimi borykają się lokalne kluby sportowe.

Janusz Szydłowski, prezes agencji Actisport/Move marketing sportowy, zwrócił uwagę, że w sporcie powszechnym dominują działania akcyjne np. dzień pływania, dzień biegania. Za takimi inicjatywami nie idzie systematyczność. A to oznacza, że mogą powstawać „dziury” w budżetach klubów sportowych.

— Państwo i samorząd nie mogą być jedynym podmiotem finansującym sport w Polsce, należy dopuścić strefę prywatną — apelował Janusz Szydłowski.

Prof. Jolanta Żyśko, prorektor ds. rozwoju AWF w Warszawie, postulowała, żeby jak najwięcej odpowiedzialności za powszechny sport trafiało jak najniżej - z poziomu centralnego do lokalnych samorządów.

— Samorząd musi odgrywać główną rolę w finasowaniu sportu, lokalni działacze znają potrzeby, wiedzą, gdzie w lokalnych klubach potrzeba pieniędzy — mówiła prof. Jolanta Żyśko.

W opinii uczestników debaty inwestycje w infrastrukturę sportową - taką jak boiska, hale sportowe i stadiony - są kluczowe dla rozwoju sportu w regionach. Ministerstwo Sportu, we współpracy z samorządami i klubami, powinno stawiać na modernizację i budowę obiektów sportowych, które spełnią potrzeby lokalnych społeczności.

— Nowo wybudowana hala zmieniła życie Legionowa, grają tu zespoły siatkarzy, piłkarzy ręcznych, koszykarzy. Hala żyje. Mamy poczucie odpowiedzialności społecznej i misję angażowanie młodych w sport — wskazywał Bogdan Kiełbasiński, prezydent Legionowa.

— Staramy się by nasze obiekty sportowe, np. szkolne, były dostępne powszechnie, także w wakacje — dodał.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, wspierając lokalne kluby, odgrywa ważną rolę w promowaniu aktywności fizycznej i sportu masowego. Współpraca z lokalnymi klubami może pomóc w zwiększeniu liczby uczestników sportu na poziomie amatorskim i rekreacyjnym, co ma wpływ na zdrowie społeczeństwa. Efektywny rozwój sportu na poziomie lokalnym wymaga współpracy między Ministerstwem Sportu, lokalnymi władzami i klubami sportowymi.

— Samorządy muszą być kołem zamachowym rozwoju lokalnego sportu, ale nie mogą być jedynym sponsorem. Mamy wiele obszarów działania - np. infrastruktura, a na nią nie może zabraknąć funduszy, często kosztem dofinansowania aktywności fizycznej — zauważył Marcin Fabisiak, członek zarządu powiatu w Legionowie.

Łukasz Wodarski, radny Miasta Ruda Śląska wymienił cztery filary sponsorowania sportu na poziomie regionalnym.

— Składki, dotacje samorządowe, programy ministerialne i sponsorzy — wyliczył radny.

Według ekspertów zajmujących się sportem powszechnym najważniejsza jest systemowa organizacja i powszechny udział. To dwa filary późniejszego sukcesu w sporcie na najwyższym poziomie.

— Według Eurobarometru aktywność sportowa młodych Polaków spadła o 9 proc. W pozostałych krajach UE wzrosła. Jesteśmy na dnie. Musimy uruchomić świadomość i zmienić polski sport. Inaczej obecna zapaść za kilka lat odbije się na zdrowiu społeczeństwa — oceniła prof. Jolanta Żyśko.

Źródło informacji: PAP MediaRoom