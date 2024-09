Bractwa rycerskie z regionu zaprezentują swoje umiejętności i tradycje w Bułgarii

Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku Szymon Drej powiedział, że w poniedziałek (30 września) rano wyruszy do Bułgarii drużyna złożona m.in. z 22 rycerzy.

— Zabieramy zbroje, miecze, tarcze, wszystko, co jest potrzebne do zaprezentowania rycerskich tradycji. Będziemy też organizować to, co publiczność lubi oglądać najbardziej, czyli walki rycerskie — powiedział Drej.

Polskie bractwa rycerskie zaprezentują się w Warnie na zaproszenie polskich służb dyplomatycznych w Bułgarii. W tym roku w listopadzie przypada 580. rocznica śmierci króla Władysława Warneńczyka zwanego tak dziś właśnie od bitwy, w której zginął. Warneńczyk był synem Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej, nosił tytuł króla Polski i Węgier.

Drej powiedział, że polscy rekonstruktorzy będą brali udział w pikniku historycznym organizowanym m.in. po to, by spopularyzować, przypomnieć postać Warneńczyka.

— Pokażemy polską kulturę rycerską. Zrobimy zabawy dla dzieci, zaprosimy chętnych do strzelania z łuku — wymienił Drej i powiedział, że choć w Bułgarii działają bractwa rycerskie, to rekonstruują one czasy wczesnego średniowiecza.

Polscy współcześni rycerze przybliżą uczestnikom imprezy kulturę o kilka wieków późniejszą.

— Bywamy na imprezach w całej Europie i polscy rekonstruktorzy, to, jak wyglądają, co umieją, co prezentują wzbudza ogromne zainteresowanie. Na średniowiecznym festiwalu w Finlandii okazaliśmy się największymi gwiazdami imprezy. Naprawdę mamy w tym zakresie się czym pochwalić — podkreślił Drej.

Na Warmii i Mazurach działa wiele bractw rycerskich, m.in. w Olsztynku czy Nidzicy. Największą imprezą, w której biorą udział współcześni polscy rycerze jest rekonstrukcja Bitwy pod Grunwaldem.

(PAP)